Gdańsk: Cztery piętra biurowca Format dla ERGO Technology & Services

ERGO Technology & Services zajmuje 6 tysięcy metrów kwadratowych.

Firma wykorzysta cztery piętra gdańskiego biurowca.

Nowe ekologiczne technologie, zastosowane przy budowie budynku Format w Oliwie, zostały docenione i nagrodzone precertyfikatem LEED na poziomie Gold.

Holding technologiczny ERGO Technology & Services Management AG, którego część stanowi obecna w Polsce spółka ET&S S.A., oferuje przestrzeń do rozwoju dla ludzi otwartych na ciągłe doskonalenie się i wykorzystywanie zaawansowanych technologii do tworzenia innowacyjnych rozwiązań łączących ludzi na całym świecie. ET&S przyczynia się do sukcesu Grupy ERGO poprzez rozwijanie efektywnych kanałów komunikacji z klientami oraz dostarczanie produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do ich potrzeb. Jest to możliwe za sprawą wspólnej przestrzeni do współpracy i rozwoju w wielokulturowych zespołach.

– Posiadamy zróżnicowane i szerokie kompetencje w zakresie transformacji cyfrowej, a także know-how w tworzeniu i wdrażaniu złożonych systemów informatycznych. Dla naszego zespołu potrzebujemy więc miejsca, które nadąży za dynamicznym rozwojem oraz zapewni unikalny komfort pracy. Stąd wybór nowego biurowca Format na naszą siedzibę – to miejsce zorientowane na najlepsze rozwiązania technologiczne, łączące nowoczesność z ponadczasową ceglaną zabudową i zrównoważonym budownictwem – mówi Izabela Olszewska, dyrektorka zarządzająca ERGO Technology

& Services.

– Rozwój technologii informacyjnych stanowi fundament rozwoju nie tylko sektora ICT, ale także gospodarki i społeczeństwa. Konkurencyjność branż gospodarki województwa pomorskiego w dużej mierze oparta jest na dostępności i jakości rozwiązań sektora ICT. Dlatego samorząd województwa postawił na rozwój tej dziedziny i stara się zapewnić jak najlepsze warunki zarówno dla firm poszukujących nowych destynacji, jak i dla tych, które już działają w regionie. Kolejne etapy rozwoju firmy ERGO Technology & Services są dobrym przykładem, świadczącym o skuteczności podejmowanych przez nas działań – mówi Ludwik Szakiel, z-ca dyrektora departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim.

ET&S S.A. znalazła się w gronie ubiegłorocznych laureatów prestiżowego rankingu Diamenty Forbesa w Polsce. Zapewnia nowoczesne rozwiązania technologiczne dla całej Grupy ERGO i wspiera jej digitalizację, a nowa siedziba to inwestycja w jej dalszy, dynamiczny rozwój.

– W ET&S wierzymy w różnorodność i wzajemny szacunek. Łączy nas chęć tworzenia unikalnych rozwiązań i dążenie do przekraczania oczekiwań. Nowa siedziba w biurowcu Format to miejsce dla naszych pracowników z Trójmiasta, jak również każdego z ponad 1260 specjalistów ET&S. Nowoczesna, przyjazna przestrzeń będzie wspierać integrację naszego wielokulturowego, międzynarodowego zespołu i tworzenie rozwiązań zorientowanych na przyszłość w sprzyjającym temu otoczeniu – dodaje Izabela Olszewska.

ERGO Technology & Services wybiera innowacyjności

W swojej nowej siedzibie, budynku Format zlokalizowanym w Gdańsku Oliwie, wybudowanym przez firmę deweloperską Torus, ERGO Technology & Services zajmuje 6 tysięcy metrów kwadratowych na 4 piętrach.

– Bardzo się cieszymy, że ERGO Technology & Services postawiła na Format. Nasze rozmowy na temat nowego biura tej firmy trwały tak naprawdę wiele lat, a finał negocjacji przypadł na trudny, pandemiczny czas – jest to tym większy sukces wszystkich zaangażowanych w ten proces stron. Wierzę, że Format otworzy nowy rozdział w rozwoju ET&S, a wysoką jakość powierzchni biurowej oraz świetną lokalizację i skomunikowanie docenią zarówno management, jak i pracownicy – mówi Marcin Piątkowski, dyrektor ds. Komercjalizacji i Marketingu w spółce Torus.

– ERGO Technology & Services S.A. jest jednym z największych pracodawców z branży IT w Trójmieście. Przez wiele lat, jeszcze jako Atena, firma rozwijała się w kilku budynkach przy ul. Rzemieślniczej w Sopocie. Wprowadzenie się do nowej siedziby to ważna zmiana. Nie stało się to jednak z dnia na dzień. Wybór Formatu był zwieńczeniem wieloletnich analiz, poszukiwań i negocjacji. Zabezpieczenie interesów najemcy przy tak dużej powierzchni oraz dynamicznych zmianach na rynku nieruchomości było bardzo złożonym procesem. Deweloper, firma Torus, w swoim najnowszym projekcie w Gdańsku Oliwie zapewnił dla Grupy ERGO spójną powierzchnię biurową w jednym budynku i sprostał wysokim wymaganiom jakościowym klienta – mówi Adam Schroeder, Dyrektor Regionalny na Polskę Północną, Cushman & Wakefield.