Gdańsk i Kraków na start. Cavatina rozpoczęła budowę dwóch kolejnych biurowców

Cavatina Holding zaczął budowę nowych budynków w inwestycjach Palio Office Park w Gdańsku i Ocean Office Park w Krakowie. Łączna powierzchnia obu rozpoczętych etapów to 34,2 tys. mkw.

- Koncentrujemy się na dużych, wieloetapowych projektach zlokalizowanych w największych i najbardziej perspektywicznych polskich miastach regionalnych. Nasze biurowce cieszą się uznaniem i zainteresowaniem najemców, czego efektem są wysokie wskaźniki komercjalizacji będących w budowie etapów. Dlatego zgodnie z planem rozpoczynamy budowę kolejnych etapów. Z powodu pandemii wielu deweloperów przesunęło rozpoczynanie nowych inwestycji i aktualnie w budowie jest najmniej powierzchni od kilku lat, a jednocześnie obserwujemy w miastach regionalnych rozwój centrów usług biznesowych czy IT. Nasze inwestycje będą gotowe w odpowiednim momencie, aby zagospodarować bardzo prawdopodobną lukę podażową, dlatego zamierzamy wykorzystać tę okazję na dalszy rozwój Cavatina Holding - mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding.

Palio Office Park to zlokalizowana na terenie Stoczni Gdańskiej pierwsza inwestycja Cavatina Holding w Trójmieście. W nowoczesnym kompleksie biurowo-usługowym powstanie osiem budynków biurowych, w których łącznie znajdzie się prawie 90 tys. mkw. powierzchni biurowej i rekreacyjnej. W budynku B, którego budowa się właśnie rozpoczęła będzie 7,7 tys. mkw. Jest to drugi etap tej inwestycji. Zakończenie budowy i oddanie inwestycji do użytkowania przewidywane jest w 4 kw. bieżącego roku.

Palio Office Park

Oddanie do użytku budynku A o powierzchni 16,5 tys. mkw. zaplanowano w lutym 2021 roku. Pierwszy etap otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Ponadto w obliczu pandemii, Cavatina postanowiła zapewnić najemcom i użytkownikom swoich obiektów poczucie pełnego bezpieczeństwa wdrażając w swoich projektach biurowych rozwiązania spełniające wymogi najnowszego standardu International Building Institute – WELL Health-Safety Rating, który przyznawany jest powierzchniom biurowym, zapewniającym minimalizację ryzyka przenoszenia chorób, a także tworzenie bezpiecznych, sprzyjających dobremu zdrowiu miejsc pracy. W styczniu tego roku Cavatina Holding pozyskała od BGK finansowanie dla pierwszego etapu Palio Office Park, a także podpisała umowę najmu z Medicover Integrated Clinical Services na ponad 1,1 tys. mkw.

