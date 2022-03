Gdańska Officyna ma nowego najemcę

Nowy oddział firmy umożliwi jej dalszą ekspansję w Trójmieście.

Umowa najmu z firmą Torus, deweloperem biurowca, podpisana została na okres 6 lat.

Officyna to dwuetapowa inwestycja powstająca w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku.

Nowodworski Estates rozpoczynała działalność na krakowskim rynku, a obecnie posiada swoje oddziały w największych polskich miastach – poza Krakowem działa także w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Radomiu i Gliwicach. Jej zespół liczy 250 ekspertów rynku nieruchomości, współpracuje też z 370 biurami nieruchomości i 2600 agentami.

- W Nowodworski Estates wierzymy w ciągły postęp i nowoczesność. Chcemy być najlepsi w tym, co robimy. Prestiżowe biura w dobrze skomunikowanych dzielnicach umożliwiają nam realizację tego celu. To komfort, który doceniają zarówno nasi klienci, jak i współpracownicy. Podobnie jest w Gdańsku. Po trzech latach obecności na tym rynku zdecydowaliśmy o przeprowadzce do miejsca, które odpowiada estetyce naszej marki i da nam jeszcze większe możliwości jej rozwoju – mówi Adam Nowodworski, CEO Nowodworski Estates.

Pierwszy etap inwestycji na Wrzeszczu został oddany do użytku pod koniec sierpnia 2019 roku

- Officyna, zlokalizowana w centralnym paśmie usług, jaki rozciąga się od Wrzeszcza po Oliwę, ze względu na dostępność lokalu od strony al. Grunwaldzkiej, to świetne miejsce na tego rodzaju usługi. Wierzę, że nowy oddział będzie impulsem do dalszego rozwoju firmy Nowodworski Estates na trójmiejskim rynku – mówi Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji i marketingu w firmie Torus.

Officyna to budynek biurowo-usługowy, który ma 5 tys. m kw. powierzchni najmu. Zlokalizowany jest tuż przy al. Grunwaldzkiej i doskonale wpisuje się w handlowo-usługowy charakter dzielnicy. Biurowiec gabarytowo stanowi kontynuację istniejącej w otoczeniu zabudowy, ale jego nowoczesna architektura wnosi zdecydowane ożywienie do pierzei głównej arterii Trójmiasta. Na parterze zaprojektowano lokale usługowe dostępne niezależnie od strony alei oraz z holu budynku. Na wyższych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni blisko 4,2 tys. mkw. Elementem wyróżniającym budynek jest taras na IV piętrze – miejsce odpoczynku i wytchnienia dla pracowników.

Officyna (I etap) wynajęta jest obecnie w ponad 90 proc. Jej najemcami, obok Nowodworski Estates, są takie firmy, jak Transcom, Playsoft, Sollers Consulting, Avenga, Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe oraz Bank Ochrony Środowiska. Biurowiec certyfikowany jest w systemie LEED na najwyższym poziomie, Platinum. Oznacza to m.in. spełnianie wyśrubowanych norm środowiskowych oraz wysoką wydajnością energetyczną i wodną, co wpływa na niższe koszty eksploatacyjne. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych o niskiej zawartości LZO, a także wysoka funkcjonalność, zapewniają użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo. Konsultantem w procesie certyfikacji Officyny była firma VvS I Architects & Consultants, a projekt architektoniczny przygotowała pracownia APA Wojciechowski Architekci. Kilka tygodni temu do użytku oddany został II etap inwestycji, zlokalizowany w głębi działki. Rozmowy z potencjalnymi najemcami trwają.