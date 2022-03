Gdański biurowiec Format ma pozwolenie na użytkowanie

Biurowiec Format powstał w biznesowej części Gdańska, na granicy Oliwy i Przymorza.

Stanowi uzupełnienie oferty, a jednocześnie alternatywę dla zlokalizowanych nieopodal większych kompleksów biznesowych.

Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia najmu to blisko 16 tys. mkw.

Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP/SKM Oliwa, zapewniając komfortowy i szybki dojazd do pracy zarówno mieszkańcom Gdańska, jak i Sopotu, Gdyni czy okolicznych miejscowości. Ze stacji tej odjeżdżają również pociągi dalekobieżne, co stanowi duże ułatwienie w przypadku podróży służbowych czy spotkań biznesowych. W przyszłości inwestor, firma Torus, planuje wybudować bezpośrednie przejście z peronu na teren inwestycji. Podniesie to nie tylko komfort podróżowania przyszłych pracowników, ale też mieszkańców okolicy. Inwestycja posiada również dużą liczbę miejsc parkingowych dla samochodów - łącznie 396 (316 w częściach podziemnych oraz 80 na zewnątrz), a także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów (miejsca postojowe na zewnątrz budynku i specjalne strefy na parkingach podziemnych, ponadto szatnie z prysznicami i szafkami). W planach jest także stworzenie zewnętrznej strefy sportowej – boisk do gry w koszykówkę i siatkówkę.

Torusa stawia na wysoki standard

Format wybudowany został w wypracowanym przez lata wysokim standardzie Torusa, co oznacza m.in.: bezpieczeństwo energetyczne oparte o dwie niezależne linie energetyczne, a także UPS-y i generator prądotwórczy wysokiej mocy; wprowadzanie na powierzchnię 50m3 świeżego powietrza na osobę na godzinę (najwyższa wartość na trójmiejskim rynku, znacznie przewyższająca normy) czy zastosowanie bardzo dokładnych filtrów klasy F7 oczyszczających z zanieczyszczeń powietrze dostające się do budynku.

Ponadto, w wyniku branżowych konsultacji ze specjalistami z zakresu HVAC Torus wdrożył modyfikacje w centralach wentylacyjnych - w połączeniu z zastosowaniem lamp UV-C wyeliminowano ryzyko przedostawania się patogenów z powietrza wywiewanego do nawiewanego przy jednoczesnym utrzymaniu sprawności odzysku ciepła i wilgoci na dotychczasowym poziomie. Rozwiązania te podnoszą poziom komfortu i bezpieczeństwa, pozostają też w zgodzie z ekologią i nie zwiększają poziomu kosztów eksploatacyjnych.

Budynek posiada precertyfikat LEED na poziomie Gold, spełnia więc wysokie standardy środowiskowe i zdrowotne. Planowane jest również uzyskanie certyfikatu „Obiekt bez Barier”, jako potwierdzenie dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Głównym najemcą biurowca Format będzie spółka ERGO Technology & Services

Firma przeniesie działalność do nowej siedziby już w maju br. Nowe biuro, które mieścić się będzie na powierzchni blisko 6 tys. m kw., stanowi kolejny ważny etap jej rozwoju i integracji. Pracownicy zyskają miejsce pracy w doskonałej lokalizacji, wybudowane w wysokim standardzie, oferujące wiele ciekawie zaprojektowanych miejsc spotkań.

W Formacie znajdzie się także COLLAB. To autorski koncept elastycznych powierzchni (biur serwisowanych) sygnowany marką Torus, nad którym firma pracuje już od kilkunastu miesięcy, zbierając ciekawe doświadczenia na tym rynku w oparciu o funkcjonujący w Alchemii NEON FLEX. Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić najemcom dużą elastyczność w doborze dodatkowej powierzchni np. przy zwiększonym okresowo zapotrzebowaniu.

Równolegle trwają rozmowy z kolejnymi najemcami powierzchni biurowych.