Gdański Business Center w komplecie

Przedłużenia dotychczasowych umów najmu, ekspansje oraz nowe umowy – dzięki tym transakcjom o łącznej powierzchni 8 400 mkw. cała przestrzeń komercyjna Gdański Business Center pozostaje w pełni wynajęta. Współpracę z warszawskim kompleksem biurowym zacieśniły polskie i międzynarodowe firmy, których siedziby mieszczą się w Gdański Business Center już od kilku lat – m.in. Dell Technologies, Webinterpret Poland, Solid Logistics czy Coloplast. Do grona najemców kompleksu zarządzanego przez Savills Investment Management dołączyły natomiast Medicover oraz RSM Poland.

Największym z najmów w Gdański Business Center w ostatnich kilku miesiącach była długoterminowa umowa na ok. 3000 mkw. zawarta z jednym z globalnych liderów rynku technologicznego, marką Dell Technologies. Obejmuje ona przedłużenie okresu dotychczas wynajmowanej powierzchni oraz ekspansję firmy w ramach kompleksu. Inny ze stałych najemców – firma Webinterpret Poland, specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach z obszaru e-Commerce, przedłużyła obowiązujący kontrakt najmu powierzchni na kolejne 5 lat. Wśród najemców, którzy zdecydowali się na dłużej związać z Gdański Business Center znalazły się także firmy Coloplast (ok. 930 mkw.), Solid Logistics (ok. 620 mkw.), Rentals United (ok. 380 mkw.) oraz Tiger of Sweden (ok. 300 mkw.).

Wraz z końcem 2019 roku, grono najemców kompleksu powiększyło się o dwie nowe firmy. RSM Poland, spółka specjalizująca się w doradztwie podatkowym, audytach finansowych oraz księgowości, zdecydowała się na najem niemal 1000 mkw. powierzchni, zlokalizowanej na 3. piętrze budynku B Gdański Business Center. Z kolei, na parterze tego samego budynku, zainaugurowała swoją działalność klinika Medicover, która na 250 mkw. świadczy najwyższej jakości usługi z zakresu stomatologii.

- Ogromnie nas cieszą decyzje naszych stałych najemców o pozostaniu w Gdański Business Center, a także nowe umowy najmu, które stanowią potwierdzenie silnej pozycji tego kompleksu na niezwykle wymagającym i konkurencyjnym, warszawskim rynku biurowym. To ogromna satysfakcja, że podejmowane przez nas aktywności znajdują uznanie wśród dynamicznie rozwijających się firm i liderów w swoich branżach. Tym bardziej, że jako asset manager tej inwestycji codziennie dokładamy starań, aby wysoka jakość powierzchni Gdański Business Center, a także profesjonalne zarządzanie tworzyły przyjazne, komfortowe i atrakcyjne środowisko pracy dla wszystkich firm, które zdecydowały się ulokować tu swoje siedziby. Jesteśmy do dyspozycji naszych najemców każdego dnia. Tworzymy ten kompleks razem z nimi - mówi Julia Racewicz, Senior Asset Manager, Savills Investment Management.