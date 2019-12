Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe przeprowadza się do nowego biura

Wydawnictwo działa na rynku od 1991 r. Obecnie kojarzone jest przede wszystkim z podręcznikami do nauki matematyki – serią „Matematyka z plusem”, z której korzysta 65% uczniów szkół podstawowych. Oficyna wydaje również serie podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii i fizyki. Publikuje też książki pomocnicze, opracowuje materiały dydaktyczne i multimedia. W swojej ofercie ma również programy komputerowe wspierające naukę matematyki, języka polskiego i historii. Od 2015 r., pod imprintem Adamada, GWO wydaje także literaturę dla dzieci, docenianą zarówno przez młodych miłośników książek, jak i krytyków.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe angażuje się także w szereg inicjatyw okołoedukacyjnych. Kieruje projektem edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, który ma na celu poprawę efektywności nauczania i dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych. Patronuje także Akademii 30+, przedsięwzięciu non profit, które umożliwia osobom czynnym zawodowo wszechstronny rozwój intelektualny, organizując wykłady, warsztaty, recitale, koncerty, wyjazdy do teatrów i muzeów, a także wycieczki po Polsce i Europie.

- Cieszymy się z nowego najemcy budynku Neon. Wierzymy, że nowe biuro zapewni wydawnictwu komfortowe warunki do dalszego rozwoju – mówi Marcin Dejna, z-ca dyrektora ds. komercjalizacji w firmie Torus.

Neon to czwarty i ostatni etap centrum biurowego Alchemia. Budynek oferuje ponad 35 tys. mkw. powierzchni najmu, w tym 33,5 tys. mkw. z przeznaczeniem na biura. Na parterze Neonu znajdzie się kilka punktów usługowych, m.in. przedszkole dla blisko 100 dzieci. Przestrzeń między Neonem i sąsiednim budynkiem Alchemii, Argonem, stanowić będzie niebawem pasaż z dostępem do wielu punktów gastronomicznych oraz innych usług. Będzie to wyjątkowa przestrzeń do spotkań, konsumpcji i relaksu. Każdy budynek Alchemii certyfikowany jest w amerykańskim systemem LEED na najwyższym poziomie - Platinum. Alchemia została zaprojektowana przez pracownię APA Wojciechowski Architekci.