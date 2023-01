Marzeniem każdego HR-owca są zadowoleni pracownicy. Niestety, czasem menedżerowie podejmują działania, które demotywują pracowników i mogą doprowadzić do ich odejścia z pracy.

Demotywowanie pracowników przez menadżerów często z braku doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, a także niewystarczającej empatii.

W takiej sytuacji zadaniem HR jest podejmowanie odpowiednich kroków, by utrzymać pracownika w firmie.

Jest na to kilka sposobów.

Współcześni pracownicy są narażeni na wiele stresów. To przede wszystkim rosnąca presja kosztowa, a także wysoka inflacja, która jest bolączką Polaków. Pandemia COVID-19 pokazała, jak istotną rolę odgrywa dbanie o zdrowie psychiczne. Część pracowników jest bardzo wrażliwa na wszelką krytykę i nie każdy potrafi sobie z nią poradzić. Jak HR może ratować sytuację, gdy menedżerowie demotywują zatrudnionych?

Niejednokrotnie celem firmy jest bycie innowacyjnym przedsiębiorstwem. W ten sposób marka chce być postrzegana przez środowisko B2B, a także pracowników. Z jednej strony firma pragnie być innowacyjna, a z drugiej wprowadza oszczędności, które uniemożliwiają podejmowanie innowacyjnych aktywności. Ten swoisty dysonans może doprowadzić do demotywacji pracowników.

Kolejnym powodem demotywacji jest brak jasno określonym celów. Menedżerowie chcą rozwijać firmę i poszukują nowych sposobów, aby zrealizować zadanie. W tym celu wymyślają pomysły, które są realizowane przez… krótki czas. Dopóki na horyzoncie nie pojawią się kolejne. Brak konsekwencji prowadzi do destabilizacji.

Jeśli menedżerowie nie wiedzą, w jaki sposób zarządzać zasobami ludzkimi, wówczas może dochodzić do demotywacji pracowników. Kluczowe są odpowiednia komunikacja i podążanie w tym samym kierunku. Należy myśleć w kategoriach think big. Najczęstszym popełnianym błędem jest brak strategii employer brandingowej. Ta powinna wskazywać kierunki rozwoju nie tylko firmy, ale i poszczególnych pracowników – uważa Sebastian Kopiej, CEO agencji PR Commplace.

Błędy są często zakorzenione w słabej komunikacji, co przekłada się na złą kondycję zespołu.

Zadaniem HR-owców jest m.in. utrzymanie pracownika w firmie. Nawet gdy jest ona źle zarządzana przez menedżerów. McKinsey przedstawił metody, w jaki sposób HR może pomóc pracownikom.

Istotne jest dostosowanie oceny pracownika do celów i strategii zespołu. W tym celu McKinsey wyselekcjonował cztery punkty do rozmowy. Warto zadać pracownikowi proste pytania: jaka jest twoja praca, jak się masz, jak możesz się poprawić i co to oznacza dla zespołu i jego celów.

Cele i strategie zgodne z możliwościami pracowników. HR powinien zaproponować menedżerom wprowadzenie realnych założeń. Na początku należy się zastanowić, co jesteś realnie osiągnąć. Stawianie sobie wygórowanych celów może doprowadzić do demotywacji pracowników.

Należy sprawdzić, jaka jest perspektywa pracownika. HR może przeprowadzić rozmowy z pracownikami, by sprawdzić, jak postrzegają obecne zajęcie i czy jest ono dla nich ważne i istotne społecznie. Warto podkreślić, że dialog odgrywa kluczową rolę.

Warto zaplanować audyty. Stworzenie odpowiedniego systemu pomoże uniknąć dużej rotacji w firmie. W tym celu należy weryfikować czy ludzie i procesy są dostosowane do celu.

Co jeszcze może zrobić HR? Jeśli widoczny jest spadek motywacji warto zadbać o organizację wyjazdu motywacyjnego dla pracowników.

Wyjazdy integracyjne do czas dla pracowników. Mogą poznać się wzajemnie, ale także w mniej zobowiązujących okolicznościach porozmawiać z kadrą zarządzającą o swoich oczekiwaniach wobec pracodawcy i pracy, jaką wykonują na co dzień – zauważa Katarzyna Bemsz, ekspert od eventów firmowych organizowanych przez Dwór Korona Karkonoszy.

Kontakt z menedżerami jest również ważnym elementem rozwoju kariery pracowników. Kiedy odbywa się to w nieformalnych lub mniej formalnych okolicznościach, przedstawiciele kadry zarządzającej mają okazję pokazać, że znają i cenią poszczególnych pracowników. W toku codziennych obowiązków takich okazji zwykle brakuje, tymczasem okazanie uznania dla wykonywanej pracy jest niezwykle budujące i motywujące.

