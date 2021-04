Gdynia jest żywym organizmem, więc nieustannie się zmienia

Gdynia z morza powstała i zawsze w morze będzie patrzeć. Dumą miasta jest rodzące się SeaCity - unikatowy na skalę światową waterfront. - Choć koncepcja urbanistyczna dzielnicy jest już formalnie ustalona, to moment całkowitego zamknięcia nie nastąpi nigdy, bo to żywy organizm, który musi się nieustannie zmieniać - tłumaczy Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Gdynia z morza powstała i zawsze w morze będzie patrzeć. Dumą miasta jest rodzące się SeaCity, gdzie – mimo pandemii – wiele się dzieje. W maju ruszy budowa Waterfront II, a w czerwcu zakończy się realizacja Publicznego Terminalu Promowego.

– Śródmieście Morskie jest miejscem absolutnie unikalnym na skalę światową. Ten piękny waterfront leży w samym centrum miasta, a nie na dalekich przedmieściach - tłumaczy Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Przypomina, że miasto jest członkiem - działającej przy Urban Land Institute - ogólnoeuropejskiej Waterfront Cities Council, której członkowie szukają najlepszych pomysłów na wykorzystanie waterforntów.

Choć koncepcja urbanistyczna dzielnicy jest już formalnie zamknięta, bo uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, to - zdaniem wiceprezydent - moment takiego całkowitego zamknięcia nie następuje nigdy.

- Jako strateg pracujący dla miasta uważam, że to jest żywy organizm, który musi podlegać nieustającym zmianom, czyli adaptacji do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych - wyjaśnia Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Wiceprezydent przyznaje, że w mieście zapewne nadal będzie miejsce na kolejne hotele biznesowe, choć w zmienionej formule. Utrzymuje się też zainteresowanie zabudową mieszkaniową.

- Ale oczywiście musimy się też liczyć z nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest fakt, że rząd zmienił granice portu gdyńskiego. Przebiegają one teraz przez tereny Śródmieścia Morskiego, co w znaczącym stopniu odbiera nam możliwość silnego wpływu na sterowanie procesami inwestorskimi. On nigdy nie był bardzo wysoki, ponieważ Gdynia jest miastem prywatnym, natomiast teraz nasze możliwości działania są jeszcze mniejsze niż kiedyś. Natomiast poziom zainteresowania inwestorów różnych branż jest tak wysoki, że mimo wszystko należy spoglądać w przyszłość tego rejonu z optymizmem - przyznaje Katarzyna Gruszecka-Spychała.