Gdyński biurowiec Łużycka Plus ma nowego najemcę

Na przełomie I i II kwartału 2022 roku do biurowca Łużycka Plus wprowadzi się polski oddział jednego ze światowych liderów branży logistycznej.

Biurowiec Łużycka Plus mieści się w biznesowym centrum Gdyni, przy ul. Łużyckiej 3C.

Pod koniec października lista najemców obiektu powiększyła się o kolejną firmę.

Poufny najemca należy do wiodących w skali świata operatorów logistycznych. Działalność jego gdyńskiego oddziału skupiona jest przede wszystkim na obszarze transportu morskiego. Na podstawie 5-letniej umowy firma wynajmie w budynku Łużycka Plus 967 mkw. powierzchni biurowej. Do nowego biura wprowadzi się 1 kwietnia 2022 roku.

- Warto podkreślić, że to kolejny, obok m.in. Wartsila Polska, Salt Ship Design Poland, Ulstein Poland Ltd, V.Ships PL czy Maersk Polska, najemca związany z branżą morską, z którym współpracujemy w ramach naszych projektów biurowych. Oprócz obiektu Łużycka Plus zaliczają się do nich zlokalizowane po sąsiedzku kompleksy: Łużycka Office Park i ukończony w październiku tego roku 3T Office Park, największy z realizowanych w ostatnich latach biurowców w Gdyni. Cieszę się, że kolejny podmiot z sektora morskiego zdecydował się na biuro u nas. To potwierdza, że od lat dostarczamy na rynek powierzchnię biurową w standardzie wymaganym przez działające w największej skali marki – mówi Sergiusz Gniadecki, prezes zarządu SGPM Property Management, Asset Managera kompleksu Łużycka Plus.

Biurowiec Łużycka Plus został oddany do użytkowania w 2014 r. Całkowita powierzchnia najmu budynku wynosi 6 tys. mkw. W biurowcu działalność prowadzą DNV GL, Wartsila Polska, Synexus Polska, wydawnictwo Nowa Era oraz przedszkole Mały Einstein.