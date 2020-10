Gdzie chcą pracować "Zetki"? Odpowiedź może zaskoczyć

Nie wszyscy przedstawiciele pokolenia Z marzą o pracy w ścisłym centrum - wynika z raportu Cushman & Wakefield pt. „Generacja Z: Miejsce pracy liderów jutra”. Od czego to zależy?

W badaniu przeprowadzonym przez Cushman & Wakefield we współpracy z firmą Antal aż 44% wszystkich respondentów wskazało, że najbardziej preferowaną lokalizacją przyszłego miejsca pracy jest ścisłe centrum. Największe zainteresowanie taką lokalizacją przyszłego biura wykazują studenci kierunków ekonomicznych (44%), najmniejsze natomiast, studenci kierunków inżynieryjnych (31%). Centrum jest też wymarzonym miejscem do pracy dla większości studentów kierunków IT (42%).

18% wszystkich badanych odpowiedziało, że wolałoby pracować na obrzeżach miasta lub na przedmieściach, a 8% przy drogach wylotowych z miasta, przy czym największe zainteresowanie tymi lokalizacjami wykazują studenci kierunków inżynieryjnych. Ponadto, 15% wszystkich badanych wybrałoby na swoje miejsce pracy duże skupiska budynków biurowych, jak np. Służewiec w Warszawie, Czerwone Maki w Krakowie, czy okolice ulicy Legnickiej we Wrocławiu.

Dwa najważniejsze dla „Zetek” aspekty wynikające z lokalizacji miejsca pracy to dostęp do transportu publicznego i czas dojazdu. Dla 94% ankietowanych czas dojazdu do miejsca pracy jest „bardzo ważny” lub „raczej ważny”, a dla 91% równie istotny jest dobry dojazd komunikacją publiczną. Ponad połowie badanych zależy na bliskości punktów gastronomicznych oraz terenów zielonych. Warto zauważyć, że bliskość parków, lasów oraz innego typu miejsc wypoczynku i rekreacji okazała się ważniejsza dla osób dopiero wkraczających na rynek pracy (64%) niż tych, które posiadają już doświadczenie zawodowe.

- Większość ankietowanych na pierwszym miejscu stawiała pracę w ścisłym centrum, co jest spójne z najważniejszymi aspektami wpływającymi na wybór lokalizacji miejsca pracy, jakimi są czas dojazdu z miejsca zamieszkania i dostępność komunikacji publicznej. Oczekiwania pokolenia Z są spójne z trendem obserwowanym na warszawskim rynku biurowym, gdzie obecnie 84% całkowitej aktywności deweloperskiej jest zlokalizowana w dobrze skomunikowanej w strefie centralnej – podsumowuje Katarzyna Lipka, Dyrektor Działu Doradztwa i Analiz Rynkowych, Cushman & Wakefield.