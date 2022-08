Gdzie fit-out biura kosztuje najwięcej?

Średni koszt wykończenia biura w Warszawie wynosi 1010 euro/mkw., co plasuje stolicę Polski na trzecim miejscu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, za Belgradem (1121 euro/mkw.) oraz Pragą (1037 euro/mkw.). Najdrożej jest w Londynie, gdzie za mkw. fit-outu zapłacić trzeba średnio 2798 euro/mkw.

Na finalne stawki aranżacji przestrzeni składają się bardziej skoncentrowane miejsca pracy, o układzie których decyduje się w oderwaniu od tradycyjnego układu biurek. Skutkuje to wyższymi kosztami za metr kwadratowy.

Również nowe technologie i sprzęty audiowizualne stanowią istotny odsetek wyższych kosztów za metr kwadratowy.

Zasady projektowania biur będą ewoluowały, a rozwiązania i materiały ekologiczne staną się rynkowym standardem.

Pandemia Covid-19 stanowiła prawdziwe wyzwanie dla całej branży budowlanej. W regionie EMEA sektor ten okazał się jednak odporny i po początkowym spowolnieniu, firmy wróciły na rozsądny poziom zysków. Pomimo zwiększenia aktywności inwestorów, na rynku nadal zauważalna jest niepewność związana z powrotem pracowników do biur, ze względu na wdrożenie modelu pracy hybrydowej i zainteresowanie firm generowanymi w ten sposób oszczędnościami zarówno w koszcie najmu, jak i wykończenia powierzchni biurowej.

- Na wzrost kosztów fit-outu za mkw. w tym roku wpływa bezpośrednio wojna w Ukrainie, problemy związane z łańcuchami dostaw i dostępność materiałów budowlanych. Niezależnie jednak od trudnej sytuacji gospodarczej, z powodzeniem realizujemy szereg projektów dzięki naszemu zespołowi doświadczonych profesjonalistów. Umiejętnie szacujemy ryzyko i wspieramy klientów w efektywnym planowaniu i zarządzaniu budżetami – tłumaczy Bogumiła Kompowska, Associate, Design & Build Lead, Project & Development Services Cushman & Wakefield.

Rosną koszty wyposażenia biur

Pomimo optymistycznych prognoz dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, rynek spotyka się z krótkoterminowymi wyzwaniami wpływającymi negatywnie między innymi na łańcuchy dostaw – głównie produktów pochodzących z regionów Azji, Australii i Oceanii, a także bezpośrednio z Ukrainy. Wraz z wygaszaniem pandemii covid-19 dostrzegalna będzie poprawa sytuacji na rynku, lecz obecnie w niektórych obszarach popyt przewyższa podaż.

W początkowych fazach pandemii ceny prac wykończeniowych były konkurencyjne. Doprowadziło to do przejściowego obniżenia kosztów, które utrzymało się do drugiej fali pandemii. Jednak w związku z gwałtownie rosnącą inflacją i konfliktem w Ukrainie, koszty wykończenia powierzchni biurowych radykalnie wzrosły z powodu rosnących cen materiałów i kosztów pracy. Z tego względu firmy działające w tym segmencie rynku weryfikują swoje plany projektowe i uwzględniają w wycenach większe ryzyko.

Polska na podium w Europie Środkowo-Wschodniej

W zestawieniu siedmiu stolic z regionu Europy Środkowo-Wschodniej przedstawionym przez C&W raporcie „EMEA Fit-Out Cost Guide”, Polska uplasowała się na trzecim miejscu pod względem wysokości kosztów wykończenia wnętrz biurowych, ze średnią stawką 1010 euro/mkw.

Raport C&W „EMEA Fit-Out Cost Guide” przedstawia podział kosztów wykończenia biur według następujących kategorii: umeblowanie, wykończenie, technologie audiowizualne i informacyjne oraz usługi profesjonalne. W Warszawie stanowią one odpowiednio 15 proc., 63 proc., 12 proc. i 10 proc.

Nowe, elastyczne modele pracy

W związku z wygaszaniem pandemii covid-19 coraz więcej firm koncentruje swoje działania wokół ponownej organizacji pracy w biurze i przygotowania przestrzeni na powrót pracowników. Minione dwa lata zmieniły podejście do kształtowania przyjaznej i wielofunkcyjnej przestrzeni biurowej. Obecne wymagania w większym stopniu dotyczą elastyczności. Kolejnym zauważalnym trendem jest zmniejszanie liczby przypisanych biurek oraz udostępnianie mniejszych i większych sal konferencyjnych czy stref relaksu. Planując ewentualne zmiany, przedsiębiorstwa muszą dokładnie rozważyć koszty i przeznaczyć wystarczające środki finansowe na realizację danej inwestycji.

Biura mają się bardzo dobrze i nadal będą pełnić funkcję miejsca do pracy, spotkań oraz budowania więzi. Zasady projektowania biur będą ewoluowały, a rozwiązania i materiały ekologiczne staną się rynkowym standardem.

Budynki odpowiedzialne są za około 40 proc. globalnej emisji CO2, dlatego rośnie znaczenie rozwiązań ekologicznych w projektowaniu i korzystaniu z przestrzeni biurowej. Dotyczy to m.in. emisji dwutlenku węgla związanej z materiałami budowlanymi oraz eksploatacją budynku.

Koszty aranżacji biura w pigułce

Co więc wpływa na koszty wyposażenia przestrzeni biurowej i organizacji pracy? Na finalne stawki aranżacji przestrzeni składają się bardziej skoncentrowane miejsca pracy, o układzie których decyduje się w oderwaniu od tradycyjnego układu biurek. Skutkuje to wyższymi kosztami za metr kwadratowy. Również nowe technologie i sprzęty audiowizualne stanowią ich istotny odsetek. Do czynników tych zalicza się również rozwiązania zapewniające elastyczność miejsca pracy, nowoczesne rozwiązania meblowe, np. boksy i kabiny telefoniczne oraz certyfikowane normy zrównoważonego rozwoju i dobrego samopoczucia pracowników.

- Pomimo zawirowań obserwowanych w ostatnich kilku latach, biura mają się bardzo dobrze i nadal będą pełnić funkcję miejsca do pracy, spotkań oraz budowania więzi. Zasady projektowania biur będą ewoluowały, a rozwiązania i materiały ekologiczne staną się rynkowym standardem – komentuje Andrew Frizell, International Partner, Head of Project & Development Services, Cushman & Wakefield.