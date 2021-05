Gdzie pracownicy najczęściej zmieniali pracę? TOP 10 branż, w których transfery to codzienność

W najbliższych miesiącach przyjdzie nam konkurować o kandydata na równie trudnym, o ile nie trudniejszym rynku, co przed pandemią. Oczywiście nie dotyczy to pracowników sektorów bezpośrednio dotkniętych kryzysem, takich jak HoReCa, turystyka, gastronomia i retail, gdzie obecnie wciąż jest łatwiej pracowników. Prezentujemy wyniki najnowszego badania Devire, w którym swoim doświadczeniem podzieliło się ponad 3 tys. pracowników z 20 branż z całej Polski

W ogólnym rozrachunku sytuacja na rynku pracy jest stabilna.

Blisko co drugi pracownik ocenia, że pomimo pandemii jego sytuacja zawodowa była stabilna i nie uległa zmianie – 45 proc. Jednocześnie o pogorszeniu się sytuacji zawodowej mówi aż 4 na 10 pracowników.

Przed największymi wyzwaniami stanęli dyrektorzy firm – jedynie 11 proc. z nich przyznało, że ich sytuacja zawodowa poprawiła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z kolei lepszymi warunkami zatrudnienia cieszy się 1/5 uczestników badania.

- Pracodawcy będą mierzyć się z szeregiem wyzwań, takich jak: wypracowanie modeli funkcjonowania zespołów czy zaadresowanie problemu motywacji i zaangażowania pracowników. Może się wydawać, że ze względu na przyspieszenie akcji szczepień, jesteśmy na ostatniej prostej zmagań z pandemią. Na tym etapie kluczowa będzie komunikacja z pracownikami, którzy oczekują jasnej strategii oraz decyzji, jaki będzie model pracy w naszej firmie w postpandemicznej rzeczywistości - komentuje Michał Młynarczyk, prezes Devire i członek zarządu Polskiego Forum HR.

Kto zmienia pracę i dlaczego?

Dynamika zmiany pracy po wybuchu pandemii pozostaje na stabilnym poziomie - 43 proc. specjalistów i managerów zdecydowało się na zmianę zatrudnienia względem 44 proc. w 2019 roku.

Dobrą informacją jest fakt, że na zmianę pracodawcy decydowali się przede wszystkim pracownicy z branży IT i telekomunikacji (54%) oraz prawie tyle samo z sektora mediów, marketingu i e-commerce – co drugi uczestnik badania. Wynika to przede wszystkim z dobrej sytuacji w obu branżach. Wybuch pandemii koronawirusa oraz wzrost zapotrzebowania na ekspertów z tych dziedzin spowodowały, że pracownicy lepiej oceniali swoją wartość na rynku i wybierali korzystniejsze warunki zatrudnienia.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku branży HoReCa, która nadal boryka się z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Pracodawcy często byli zmuszani do cięć w zatrudnieniach. Tutaj co drugi pracownik musiał szukać nowego miejsca zatrudnienia w ciągu ostatnich miesięcy. Podobnie w sektorze handlu detalicznego i retailu, który stracił możliwość sprzedaży tradycyjnymi kanałami (zamknięcie centrów handlowych i punktów sprzedaży).

