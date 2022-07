Gdzie szukać biurek? Oto nowe coworkingi w biurowcach

Nowych miejsc do pracy biurowej przybędzie we Wrocławiu i Gdańsku.

2022 to rok debiutu Collab i Form Offices.

We Wrocławiu elastyczne przestrzenie zaproponował CitySpace i Cowork2gether.

Firma Rise.pl zrealizuje autorski koncept biur serwisowanych i powierzchni coworkingowych w trzech lokalizacjach we Wrocławiu w kompleksie City Forum, w krakowskim kompleksie Brain Park oraz w .KTW II w Katowicach. Więcej w tekście Rise.pl wprowadza się do .KTW II.

CitySpace wchodzi do Łodzi

CitySpace od Echo Investment zlokalizowany zostanie w nowym budynku, w biurowej części projektu Fuzja. Biura zarządzane będą przez recepcję CitySpace, a najemcy będą mieli do dyspozycji pełny pakiet usług, m.in. wsparcie zespołu, nowoczesne wyposażenie, serwis sprzątający, nielimitowaną kawę czy dostęp do wydzielonej infrastruktury IT. Więcej w: Biura CitySpace wchodzą do Łodzi.

CitySpace ma 400 nowych stanowisk pracy

We Wrocławiu po raz czwarty ruszy przestrzeń organizowana przez CitySpace. Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace przyznaje, że najczęściej z miejsc we Wrocławiu korzystają osoby z branży IT. Więcej o nowych biurkach w MidPoint przeczytasz: CitySpace inwestuje. Będzie więcej biur serwisowanych.

We Wrocławiu nowe biurka ma też Cowork2gether

Od początku czerwca we Wrocławiu swoje usługi udostępnił Cowork2gether. Osoby korzystające z biurek w centrum handlowym Korona, mają dodatkowo możliwość bezpłatnego korzystania z siłowni. Zobacz spacer po nowej przestrzeni biurowej: Cowork2gether - nowa przestrzeń dla firm we Wrocławiu.

Debiut w Krakowie - Form Offices

Partners Group i REINO Group ruszyli z nową marką Form Offices. Użytkownicy każdej z lokalizacji Form Offices mają do dyspozycji dużo zielonych przestrzeni przystosowanych do pracy, spotkań i odpoczynku. W których krakowskich budynkach można znaleźć debiutanta, zdradzamy w tekście: Dla tych, którym znudziła się praca zdalna.

Gdańsk też chce być elastyczny

Collab od Torus w biurowcu Format to nowy koncept biur typu flex. Pomysłodawcy stawiają na rozwój w Trójmieście, ale inwestor nie zamyka się na inne lokalizacje. O tym, czego spodziewać się po nowym graczu zdradza Sebastian Rączkowski, członek zarządu spółki Collab w rozmowie z PropertyNews.pl.

Regus zapewni elastyczne biura w Poznaniu

Poznański Okrąglak zyskał dwa piętra dla klientów zainteresowanych elastyczną powierzchnią biurową. Potencjał rynku w Poznaniu dostrzegła firma Regus. Od kiedy możliwy jest najem miejsc do pracy, przeczytasz w tekście: Elastyczne biura od Regus w Okrąglaku.

Eximius Park nie tylko dla firm

Nowa przestrzeń koło Krakowa w Eximius Park wystartowała w maju. Eximius Park w Zabierzowie swoją ofertę kieruje do małych firm i indywidualnych klientów. W tekście: Nowy cowork w Krakowie dzięki Eximius Park sprawdzisz, jak połączono tam pracę i odpoczynek.

