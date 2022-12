Rok 2023 będzie należał do sektorów o silnych, długofalowych fundamentach: miejskich obiektów produkcyjnych i logistycznych, mieszkań z segmentu popularnego oraz parków handlowych z usługami pierwszej potrzeby.

Napędzany inflacją wzrost kosztów operacyjnych będzie wpływał na dalszą dynamikę wzrostu czynszów.

Wzrost opłat eksploatacyjnych może doprowadzić do pustostanów i obniżenia dostępności cenowej dla najemców, np. w sektorach handlowym i mieszkań na wynajem.

Sytuacja na rynku kredytowym w 2023 r. będzie w dalszym ciągu trudna, a banki bardziej selektywne.

W Polsce obserwujemy wzrost czynszów zwłaszcza w najlepszych biurowcach, obiektach logistycznych i sektorze mieszkań na wynajem, co w pewnym stopniu rekompensuje wzrost stóp kapitalizacji.

Powstała luka kredytowa otwiera możliwości alternatywnym kredytodawcom. W ciągu najbliższych 6–8 miesięcy spodziewam się, że obniżona płynność na rynku się utrzyma – wyjaśnia Piotr Trzciński, Head of Poland Savills.

- Trend ten może sprzyjać właścicielom istniejących obiektów, których wyniki finansowe mogę być lepsze od oczekiwań – szczególnie na rynkach biurowych mierzących się z luką podażową, jak np. Warszawa, w sektorze magazynowym oraz na rynku mieszkań na wynajem i akademików – uważa Piotr Trzciński, Head of Poland Savills IM.

Dalsza dynamika wzrostu czynszów

Z drugiej strony, napędzany inflacją wzrost kosztów operacyjnych będzie wpływał na dalszą dynamikę wzrostu czynszów. Zmusza to właścicieli do podnoszenia opłat eksploatacyjnych, co może doprowadzić do wzrostu kosztów operacyjnych po stronie wynajmujących, pustostanów oraz obniżenia dostępności cenowej dla najemców, np. w sektorach handlowym i mieszkań na wynajem.

O ile nie pojawią się zakłócenia zewnętrzne, inflacja w Polsce powinna się ustabilizować w 2023 r. Jednak ze względu na wysoki wzrost płacy minimalnej, możliwe transfery socjalne w roku wyborczym, niski poziom bezrobocia i stopniową rezygnację rządzących z tarcz antyinflacyjnych, pozostanie ona jednak na wysokim poziomie – tłumaczy Piotr Trzciński.

Co z luką kredytową?

Sytuacja na rynku kredytowym w 2023 r. będzie w dalszym ciągu trudna, a banki bardziej selektywne, zarówno w zakresie finansowania nowych inwestycji, jak i refinansowania kredytów zaciągniętych jeszcze w erze niskich stóp procentowych.

Lukę po tradycyjnych inwestorach z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych lub Azji, może częściowo wypełnić kapitał z Europy Środkowo-Wschodniej lub krajów skandynawskich, wykorzystując mniejszą konkurencję o aktywa lepszej jakości.

- Powstała luka kredytowa otwiera możliwości alternatywnym kredytodawcom. W ciągu najbliższych 6–8 miesięcy spodziewam się, że obniżona płynność na rynku się utrzyma – wyjaśnia Piotr Trzciński.

Ekspert podkreśla, że inwestorzy zachowują ostrożność ze względu na sytuację geopolityczną i niepewność co do głębi potencjalnej recesji w regionie. Lukę po tradycyjnych inwestorach z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych lub Azji, może częściowo wypełnić kapitał z Europy Środkowo-Wschodniej lub krajów skandynawskich, wykorzystując mniejszą konkurencję o aktywa lepszej jakości.

- Inwestorzy, którzy weszli do Polski na początku cyklu 5-7 lat temu, np. w sektorze magazynowym, mogą być skłonni do sprzedaży po ustabilizowaniu się pułapów cenowych – przewiduje Piotr Trzciński, Head of Poland Savills IM.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl