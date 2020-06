Gdzie szukać oszczędności na biurowym rynku w Warszawie?

Warszawa, mat. PTWP









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 02 cze 2020 12:42

Sytuacja na warszawskim rynku biurowym w najbliższych miesiącach będzie bardzo interesująca. Firmy muszą zaadoptować się do bardziej zaostrzonych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla części z najemców będzie to także czas na podjęcie kluczowych decyzji dotyczących ich przyszłości w obecnych lokalizacjach. Co więcej w kontekście dużego upowszechnienia pracy zdalnej, firmy muszą przemyśleć dotychczasową politykę kadrową i zadecydować o wielkości zajmowanej powierzchni. Który wariant będzie lepszy – duże biuro z zachowaniem odpowiedniego dystansu, mniejsze z systemem hot desk, a może hybryda czyli pozostanie w dobrze znanej lokalizacji i skorzystanie z powierzchni coworkingowej?