Choć idea coworkingów kojarzy się głównie ze ścisłym centrum miast, coraz bardziej popularne są biura na obrzeżach. To nie tylko nowa perspektywa w sposobie myślenia o pracy, ale także szansa na wykorzystanie potencjału dostępnych lokalizacji.

Coworkingi na obrzeżach miast i blisko miejsc zamieszkania są tańsze o tych w śródmiejskich lokalizacjach.

Poza zatłoczonym centrum dużych miast, łatwiej jest znaleźć bezpłatny bądź tańszy parking.

Biura coworkingowe poza centrum są w dalszym ciągu mniej oblegane, w związku z czym proces ich wynajmu przebiega szybciej.

W przypadku coworkingów na obrzeżach koszt wynajmu pojedynczego stanowiska mieści się zazwyczaj w przedziale od 1 tys. zł do 1,3 tys. zł za miesiąc, podczas gdy w centrum wynosi on już 2 tys. zł lub nawet 3 tys. zł za miesiąc. Fot. Coworking Sopla Kraków Wadowicka.

- W przypadku coworkingów na obrzeżach ceny są bardziej atrakcyjne, co ma znaczenie zwłaszcza dla niewielkich firm, start-upów i freelancerów, którym często zależy na ograniczeniu kosztów prowadzenia działalności, przy jednoczesnym posiadaniu komfortowego środowiska pracy - tłumaczy Grażyna Capiga, ekspertka firmy Sopla, która kompleksowo obsługuje nieruchomości biurowe.

Nie trzeba stać w kolejce do biura

Podobnie wygląda to np. w sytuacji rezerwacji sali konferencyjnej czy korzystania ze sprzętów kuchennych – pracownicy nie muszą czekać w długich kolejkach.

Koniec z ulicznymi korkami

Dzięki wynajęciu stanowiska lub przestrzeni coworkingowej na obrzeżach miasta można ograniczyć liczbę podróży do centrum, a co za tym idzie – skrócić czas spędzany w korkach oraz zatłoczonej komunikacji miejskiej. Jest to dobry sposób na oszczędność czasu w szczególności dla osób mieszkających z dala od centrum. Świetnie rozwinięta infrastruktura dla rowerzystów umożliwia dotarcie do biura z dala od miejskiego zgiełku.

Obrzeża miasta stają się coraz bardziej atrakcyjne także z innych powodów.

- Jednym z nich jest stale rosnący trend powrotu do natury. Coraz więcej osób docenia dostęp do przyrody oraz udogodnień, które oferują tereny na obrzeżach, a także pragnie żyć z poszanowaniem dla środowiska. Widać to m.in. poprzez silny rozwój marek eko czy skupienie firm na zrównoważonym rozwoju w duchu zasad ESG - podkreśla Grażyna Capiga.

Home office a work-life balance

Aby zadbać o swój komfort część osób wybiera pracę z domu. Jednak i to rozwiązanie bywa kłopotliwe, ponieważ łatwo wtedy zatracić równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, m.in. poprzez wykonywanie obowiązków do późnych godzin wieczornych. Wiąże się to również z koniecznością wyposażenia miejsca pracy w odpowiednie narzędzia, choćby drukarkę czy skaner.

Wynajem przestrzeni coworkingowej poza centrum, a blisko miejsca zamieszkania, jest świetnym rozwiązaniem dla dużej grupy osób, którym zależy na ograniczeniu swojego budżetu oraz tym, które cenią sobie przyjazne i komfortowe warunki pracy w naturalnym środowisku - wyjaśnia Grażyna Capiga, ekspertka firmy Sopla.

