Wieża Generation Park wyznacza ekologiczne trendy

Generation Park to inwestycja spółki Skanska, która znana jest ze swojego skandynawskiego, proekologicznego podejścia do budowania i do późniejszego ich użytkowania budynków.

Biurowa wieża, finalny etap Generation Park docelowo ma liczyć 140 mkw., ale to nie wysokość ma być głównym atutem inwestycji. – Ten budynek wyznacza pewne trendy w budowaniu ekologicznym. Zaprojektowano go z dużym naciskiem na oszczędność surowców, wykorzystanie energii. W budynku zastosowano dużo nowoczesnych, instalacyjnych rozwiązań, co już zostało docenione – budynek został nominowany do nagrody Pascala, prestiżowej nagrody właśnie w dziedzinie inżynierii mechanicznej – mówi Marcin Citko.

– Skupiamy się nie tylko na aspektach instalacyjnych, ale duży nacisk w tym projekcie położyliśmy na aspekt humanistyczny. Projekt był konsultowany z mieszkańcami, by dobrze wpisywał się w tkankę miejską. W budynku mamy wiele udogodnień, inwestor zachęca do korzystania z rowerów lub hulajnóg i przewidział szatnie dla rowerzystów z natryskami. Przestrzenie w tym budynku są otwarte dla ludzi – zapewnia architekt.