Generation Park Y też jest WELL

Warszawski biurowiec Generation Park Y otrzymał certyfikat WELL Health-Safety Rating. To już dziesiąta inwestycja spółki biurowej Skanska w regionie CEE, która może pochwalić się takim wyróżnieniem.

WELL Health-Safety Rating to proces certyfikacji dla nowych i powstających budynków, za który odpowiada International WELL Building Institute.

Certyfikat potwierdza, że powierzchnie biurowe w wieżowcu są w odpowiednio przygotowane i w pełni bezpieczne dla ich użytkowników.

Składa się on z dwóch głównych etapów – wstępnego przeglądu dokumentacji oraz końcowej weryfikacji. Certyfikat przyznawany jest powierzchniom biurowym o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, ograniczających ryzyko przenoszenia chorób, a także umożliwiających tworzenie zdrowych i przyjaznych miejsc pracy. To o tyle ważne, że – jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Skanska – ponad połowa Polaków chciałaby przychodzić do biura codziennie lub przynajmniej 3-4 razy w tygodniu.

– Kryteria certyfikacji WELL Health-Safety Rating są niezwykle wymagające. Zdobycie tego wyróżnienia przez naszą dziesiątą już inwestycję, jest najlepszym potwierdzeniem, że powierzchnie realizowane przez Skanska są w pełni przygotowane na wyzwania związane z ciągle trwającą pandemią koronawirusa – mówi Rafał Stoparczyk, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. – Dodatkowo, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników naszych biur, opracowaliśmy rozwiązanie „Care for Life Office Concept”, które w jeszcze pełniejszy sposób pozwala zadbać o zdrowie i komfort naszych najemców – dodaje Rafał Stoparczyk.

„Care for Life Office Concept” obejmuje rekomendacje i konsultacje w zakresie wdrażania bezpiecznych rozwiązań, ograniczających rozprzestrzenianie koronawirusa lub innych, potencjalnie zakaźnych chorób w przyszłości. W koncepcie Skanska brane są pod uwagę cztery obszary: jakość powietrza, rozwiązania bezdotykowe, środki dystansu społecznego oraz zarządzanie budynkami.

– Nowa siedziba Grupy PZU to przede wszystkim inwestycja w pracowników. Cieszymy się, że Generation Park Y spełnia najwyższe standardy, jeśli chodzi o warunki, komfort i bezpieczeństwo pracy, co potwierdza certyfikat WELL Health-Safety Rating. Przyjazne środowisko wspierające dobrostan pracowników, ekologiczne rozwiązania oraz fakt, że z obiektu w pełni będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami, są dla nas niezwykle ważne. W ten sposób chcemy dać dobry przykład i promować rozwiązania ESG wśród naszych kontrahentów, klientów, partnerów społecznych oraz pracowników - mówi Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie odpowiedzialna za obszar nieruchomości w Grupie PZU.