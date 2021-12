Generation Park Y z certyfikatem LEED Core&Shell na poziomie Platinum

LEED to międzynarodowy system oceny budynków, dotyczący m.in. oszczędności energii i redukcji zużycia wody, która w efekcie ma wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Generation Park Y to najwyższy biurowiec Skanska w tej części Europy.

Inwestycja jest jednym z najlepszych przykładów zrównoważonego podejścia szwedzkiego dewelopera do projektowania i realizacji budynków biurowych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, użytkowanie Generation Park Y wiąże się ze znacznie mniejszym zużyciem zasobów. Przy odpowiedzialnym zarządzaniu i świadomym korzystaniu z obiektu, a także dzięki wyposażeniu między innymi w system odzysku wody szarej i deszczowej, oszczędność wody pitnej może przekroczyć nawet 63 proc. Dzienna możliwość akumulacji wody szarej to aż 20 000 litrów. To ilość, która zapełniłaby duży basen ogrodowy. Z kolei roślinność znajdująca się na zewnątrz budynku została zaprojektowana tak, aby nie wymagała zużycia wody wodociągowej.

Dzięki szczelności fasady, wykorzystaniu szklenia o wysokich parametrach i materiału odbijającego promienie słoneczne na dachu, a także zastosowaniu urządzeń efektywnych energetycznie, Generation Park Y będzie zużywał znacznie mniej energii w porównaniu do innych budynków biurowych spełniających wymagania WT. Co więcej, inwestycja Skanska będzie korzystać z energii w 100 proc. pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zielony już na etapie projektowania

Jedna czwarta materiałów, z których zbudowany jest Generation Park Y, zawiera elementy pochodzące z recyklingu. Wykorzystano między innymi farby, kleje i uszczelniacze o niskiej zawartości lotnych związków organicznych. Z kolei drewno użyte do konstrukcji Generation Park Y posiadało certyfikat FSC wyznaczający standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikacja LEED dotyczy nie tylko rozwiązań zastosowanych na etapie wznoszenia budynku i jego użytkowania, ale również między innymi lokalizacji inwestycji. Pracownicy i goście, którzy chcą dostać się do budynku wykorzystując transport publiczny, mogą wybierać spośród niemal 2900 połączeń dziennie. Biurowiec oferuje bogatą infrastrukturę rowerową z 187 miejscami postojowymi, szatniami i prysznicami. Budynek zapewnia także stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.