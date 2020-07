Generation Park Z ma komplet najemców

Budynek Z warszawskiego kompleksu Generation Park zyskał kolejnego najemcę – Diverse CG, firmę technologiczną świadczącą usługi w obszarze IT. Diverse CG zajmie ponad 3 tys. mkw. powierzchni biurowej, a swoją przeprowadzkę do nowej siedziby planuje w IV kwartale 2020 roku. Tym samym, komercjalizacja biurowca Generation Park Z zakończyła się sukcesem i jest on w 100% wynajęty.

Generation Park Z to inwestycja zlokalizowana w nowym centrum biznesowym stolicy – na warszawskiej Woli, przy Rondzie Daszyńskiego. Jej atutem jest położenie w sąsiedztwie metra, przystanków autobusowych, tramwajowych oraz kolejki podmiejskiej. Łatwy dostęp do komunikacji publicznej to nie wszystko. Dla zwolenników alternatywnych środków transportu w Generation Park Z zostały przygotowane 102 miejsca parkingowe dla rowerów oraz dogodna infrastruktura w postaci pryszniców i przebieralni.

– Serdecznie witamy Diverse CG w gronie naszych najemców. Mamy nadzieję, że jakość środowiska wewnętrznego, którą zapewnią certyfikacje WELL i LEED oraz świetny dostęp do komunikacji miejskiej i ścieżek rowerowych, przyczynią się do zadowolenia wszystkich pracowników Diverse CG – mówi Paulina Strutyńska, menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska. – Osiągnięcie pełnego wynajmu Generation Park Z to potwierdzenie, że mimo utrudnień, jakie przyniosła pandemia, z powodzeniem prowadzimy nasz biznes. Budynek od początku cieszył się dużym zainteresowaniem, co jest dla nas sygnałem, że został zrealizowany w sposób, który spełnia oczekiwania i potrzeby nowoczesnych firm, w tym Diverse CG – dodaje Paulina Strutyńska.

Diverse CG to firma technologiczna, która wspiera swoich klientów dostarczając usługi i kompetencje w obszarze IT. Spółka skupia się na szeroko rozumianej realizacji projektów IT oraz wspieraniu działań m.in. na wielu płaszczyznach rekrutacyjnych – w zakresie funkcjonowania działów HR, optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników czy headhuntingu.

– Cieszymy się z nowego biura i szczerze mówiąc odliczamy dni do naszej przeprowadzki - mówi Anna Piwko, marketing i PR manager Diverse CG. – Statystycznie rzecz ujmując, w pracy spędzamy większą część naszego dnia, dlatego też zależało nam na stworzeniu miejsca, które pozwoli naszym pracownikom na pracę w komfortowych warunkach. Wierzymy, że nowe biuro przypadnie do gustu nie tylko pracownikom DCG, naszym współpracownikom, ale także naszym kontrahentom i będzie przestrzenią do owocnej współpracy – dodaje Anna Piwko.

