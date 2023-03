Genuine Parts Company (GPC) podpisała wieloletnią umowę najmu powierzchni biurowej w krakowskim Lubicz Park B.

Nowa lokalizacja firmy, która posłuży jako siedziba GPC Global Technology Center, zajmie półtora piętra (łącznie 1500 mkw.).

JLL Polska, wiodący doradca na rynku nieruchomości w Polsce, brał udział w negocjacjach umowy najmu.

Nadzoruje także proces budowy biura GPC od strony technicznej.

Bardzo cieszymy się, że nową siedzibą GPC Global Technology Center będzie Lubicz Park B. Zależało nam na dogodnej lokalizacji, w samym centrum miasta, z dostępem do krakowskiej sieci komunikacyjnej. Biurowiec spełniał nasze wszystkie potrzeby i oczekiwania – mówi Robert Florczyk, Head of GPC Global Technology Center, Genuine Parts Company.

Genuine Parts Company jest globalną organizacją usługową zajmującą się dystrybucją samochodowych i przemysłowych części zamiennych. Firma obsługuje globalnych klientów z ponad 10 000 lokalizacji w 17 krajach i zatrudnia około 58 000 pracowników.

Doceniamy zaufanie Genuine Parts Company, które w tak kluczowym momencie dla firmy – otwarciu centrum technologicznego w Polsce - zdecydowało się współpracować z JLL Polska. Wierzę, że nasze strategiczne podejście do procesu uwzględniające kompleksowy pakiet doradztwa oraz dogłębne poznanie potrzeb GPC pozwoliło na wybór najlepiej dopasowanej do zespołu biura lokalizacji, która zapewni pracownikom komfortowe środowisko pracy – dodaje Agata Suder, Consultant, Office Agency, JLL Polska.

Lubicz Park B to kameralny, nowoczesny budynek klasy A, znajdujący się przy ul. Lubicz 23A. Powierzchnia biurowa przeznaczona do wynajmu to około 6 000 metrów kwadratowych rozmieszonych na siedmiu kondygnacjach. Nowoczesne rozwiązania architektoniczne oraz techniczne zastosowane w projekcie gwarantują efektywną aranżację biur oraz wygodę pracy.

Lubicz Park B usytuowany jest w ścisłym centrum Krakowa, u zbiegu ulic Lubicz i Rakowickiej. Budynek znajduje się w pieszej odległości zarówno do Głównego Dworca Kolejowego, jak i Rynku Głównego. Ponadto położenie biurowca niedaleko od głównego węzła komunikacyjnego w mieście – Ronda Mogilskiego, przystanków tramwajowych i autobusowych, pozwala na łatwe i szybkie połączenie ze wszystkimi dzielnicami w Krakowie.

