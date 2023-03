GetResponse, światowy lider oprogramowania do marketingu online, wprowadził się do swojego nowego biura w budynku Neon w Gdańsku.

Biuro GetResponse ma powierzchnię blisko 3 tys. mkw.

Mieści się na 9. piętrze biurowca, którego deweloperem jest firma Torus.

Biuro wyróżnia najwyższej jakości aranżacja i wykończenie zaplanowane z udziałem pracowników firmy.

GetResponse to polska firma, producent znanego na całym świecie oprogramowania do email marketingu i zarządzania kampaniami marketingowymi online dla małych i dużych firm. Początki GetResponse sięgają 25 lat wstecz. Prostota użytkowania oferowanych funkcjonalności i możliwość efektywnego ich wykorzystania niezależnie od branży sprawiły, że GetResponse szybko stał się ważnym graczem na globalnym rynku.

Biuro GetResponse. Fot. Mat. pras.

Nowe biuro GetResponse mieści się na 9. piętrze budynku Neon, w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Wyróżnia je najwyższej jakości aranżacja i wykończenie zaplanowane z udziałem pracowników firmy. Na każdym etapie przygotowania biura dzielili się swoimi potrzebami, oczekiwaniami i opiniami.

Biuro GetResponse. Fot. Mat. pras.

Intencją powstania nowego biura było dostarczenie pracownikom przestrzeni, która integruje, inspiruje i wzmacnia współpracę. Różnorodność powierzchni (pokoje do pracy w skupieniu, przestrzenie do pracy grupowej, sale do relaksu, zabawy) pozwala wybrać odpowiednią przestrzeń w zależności od indywidualnych potrzeb i charakteru pracy. Biuro – niejako centrum galaktyki GetResponse, wspiera różne modele pracy, oferując tym samym rozwiązania integrujące pracowników.

Nowe biuro jest naprawdę imponujące. Już od progu robi niesamowite wrażenie aranżacją i estetyką, a do tego daje poczucie przestrzeni. Projekt jest przemyślany i spójny, a efekt końcowy utwierdza nas w przekonaniu, że wybór Torusa był dobrą decyzją. Współpraca na każdym etapie - od projektu po odbiór - przebiegała bez zarzutu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej nowej siedziby i jesteśmy przekonani, że nasi pracownicy będą się w niej dobrze czuli - mówi Hanna Stopa, Dyrektor Finansowa w firmie GetResponse.

Biuro GetResponse. Fot. Mat. pras.

Proces przygotowania biura był intensywny i wymagający. Od samego początku intencją GetResponse, a także Torusa było to, aby przestrzeń pracy była bardzo nowoczesna i przyjazna pracownikom. Poza standardowymi, otwartymi strefami pracy, gabinetami, salkami konferencyjnymi czy kuchniami, są w nim również miejsca na networking, spotkania mniejszych i większych zespołów, focus roomy, a także pomieszczenia relaksu, play room, nap room czy nawet pomieszczenie do jogi. Koncepcję architektoniczną przygotowała firma Workplace, natomiast Torus wykonał projekty techniczne, branżowe oraz odpowiadał za całość realizacji. GetResponse wspomagała dodatkowo firma Ilnedro.

Projekt był ambitny i wymagający. Pojawiło się w nim wiele różnorodnych, również nietypowych rozwiązań, detali oraz materiałów, takich jak drewniane sufity czy ściany z dyli szklanych. Wspólnym wysiłkiem udało się jednak osiągnąć sukces. Końcowy efekt aranżacji robi duże wrażenie. To w dużej mierze zasługa bardzo dobrej wzajemnej komunikacji oraz dużego profesjonalizmu wszystkich stron biorących udział w procesie. Jestem dumny z pracy jaką włożył cały zespół Torusa w ten projekt i mam przekonanie, że biuro spełni pokładane w nim nadzieje - mówi Maciej Suchanowski, project manager w firmie Torus.

Biuro GetResponse. Fot. Mat. pras.

Biurowiec Neon posiada ponad 35 tys. mkw. powierzchni najmu (przy powierzchni typowej kondygnacji biurowej wynoszącej ponad 3 tys. mkw.). Nieco ponad 1,5 tys. mkw. to powierzchnie usługowe zlokalizowane na parterze, które dopełniają pasaż – miejsce spotkań i spędzania czasu zaprojektowane pomiędzy budynkami Alchemii.

Tak jak wcześniejsze etapy kompleksu, Neon posiada certyfikat LEED na najwyższym poziomie - Platinum oraz certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Budynek stanowi architektoniczne i funkcjonalne dopełnienie Alchemii, która zaprojektowana została w całości przez pracownię APA Wojciechowski Architekci. Uwzględniając umowę z firmą GetResponse budynek wynajęty jest obecnie w ponad 96 proc.

