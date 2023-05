Budynek E poznańskiego kompleksu Nowy Rynek sukcesywnie zapełnia się najemcami. Tym razem do ich grona dołącza międzynarodowa firma GFT, tworząca zaawansowane rozwiązania cyfrowe.

Najemca będzie miał do dyspozycji 1000 mkw. powierzchni biurowej.

Biura wyposażone są w prośrodowiskowe rozwiązania i zapewniają komfortowe warunki do rozwoju biznesu.

W procesie transakcji doradzała firma CBRE.

GFT jest pionierem transformacji cyfrowej, który tworzy zrównoważone rozwiązania wykorzystując najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy blockchain/DLT. Do mocnych stron firmy należy jej ogromne doświadczenie technologiczne, silne partnerstwa oraz wszechstronna znajomość rynku. Eksperci GFT wdrażają skalowalne aplikacje, które umożliwiają łatwy i bezpieczny dostęp do innowacyjnych modeli biznesowych. Dzięki placówkom na ponad 15 rynkach na całym świecie, GFT jest zawsze blisko swoich klientów. Firma korzysta z przeszło 35-letniego doświadczenia oraz zespołu złożonego z ponad 10 tysięcy talentów.

Zespół GFT będzie mógł korzystać z rozwiązań pozwalających na oszczędzanie wody czy energii elektrycznej. Ich pracę ułatwią różnorodne przestrzenie, które – w zależności od potrzeb – pozwolą na działanie w grupie lub zapewnią ciszę i skupienie. Jest to niezwykle ważne, bo jak pokazuje raport przygotowany przez Skanska, Business Link oraz firmę Workplace, co piąta osoba jest neuroatypowa. To oznacza, że może potrzebować nieco innych rozwiązań, zapewniających komfort pracy i maksymalną efektywność. Najemca wprowadzi się do budynku E w czwartym kwartale 2023 roku.

Firma GFT już po raz trzeci wybrała naszą inwestycję na swoją siedzibę. Po Warszawie i Łodzi mamy teraz okazję współpracować w Poznaniu. Najemca decydujący się raz jeszcze na nasze biura to zawsze najwyższy dowód uznania, ale i zaufania. Mamy poczucie, że oddamy w ręce najemcy innowacyjne i zrównoważone powierzchnie, wspierające rozwój i ekspansję biznesu – mówi Małgorzata Wojtoń, starszy menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Skanska, Nowy Rynek E. Fot. Mat. pras.

Cieszymy się, że znów współpracujemy ze Skanska. To deweloper, który podziela nasze wartości i cele. Biurowce Skanska odpowiadają na potrzeby GFT i naszych pracowników, którzy w specjalnie zaprojektowanych przestrzeniach mogą uwolnić swój potencjał w 100 proc. – podsumowuje Aleksandra Szeląg, Head of Facilities, GFT.

Nowy Rynek E został dopuszczony do użytku w kwietniu tego roku. Inwestycja Skanska wniosła na lokalny rynek 28,5 tys. mkw. powierzchni zrealizowanej zgodnie z zasadami ESG. Budynek znajduje się tuż przy dworcu Poznań Główny i jest doskonale skomunikowany z innymi częściami stolicy Wielkopolski. Łatwo dostać się stąd na Stare Miasto czy lotnisko. W okolicy znajdują się liczne punkty handlowe i usługowe oraz placówki kulturalne. Odpoczynek zapewniają trzy parki zlokalizowane nieopodal, a także wewnętrzny, otwarty dla wszystkich mieszkańców rynek, będący wyróżnikiem inwestycji, na którym nasadzono drzewa i krzewy. Zaprojektowano tu również fontannę czy tężnie solankowe.

Poznański rynek biurowy jest niezwykle dojrzały, wskaźnik pustostanów utrzymuje się na stabilnym poziomie podobnie jak stawki czynszu, które nieznacznie wzrosły. Nasz klient poszukując nowego biura stawiał na bardzo dobrą lokalizację, ale także budynek, w którym pracownicy będą czuli się dobrze. Dobrze przygotowane biuro w dzisiejszych czasach odgrywa bardzo istotną rolę jako jeden z elementów budowy wizerunku pracodawcy i jedną z przewag w pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów. Projekt Nowy Rynek idealnie wpisuje się w te oczekiwania pracowników, jeżeli chodzi o przyjazność, ekologiczność czy lokalizację – mówi Bartosz Frąckowiak, Associate Director z poznańskiego oddziału Office CBRE.

Budynek jest wyposażony w technologie, które zmniejszają jego wpływ na środowisko i poprawiają komfort pracy. Zainstalowano w nim nawilżacze i system wentylacji zapewniający więcej świeżego powietrza. Inteligentne oświetlenie LED dopasuje się do liczby osób przebywających w biurze i pozwoli zmniejszyć zużycie energii. Z kolei specjalna armatura ułatwi oszczędzanie wody. Nowy Rynek E jest w pełni zasilany energią wyprodukowaną w źródłach odnawialnych.

Na miłośników dwóch kółek czeka 160 miejsc postojowych, szatnie z prysznicami oraz stacje napraw.

