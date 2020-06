GFT przeprowadza się do nowej siedziby, ale to nie koniec zmian

GFT, międzynarodowa firma dostarczająca oprogramowanie m.in. dla największych banków na świecie, zlokalizowana w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Krakowie, coraz mocniej rozwija biznes na rynku polskim. Firma przenosi też swoją główną, łódzką siedzibę do Bramy Miasta w Nowym Cetrum Łodzi i kontynuuje inwestycje w zespół w Krakowie. – Od początku roku przyjęliśmy prawie 150 nowych osób – 80 z nich przeszła zdalny onboarding, bo od połowy marca wszyscy pracujemy z domów. W Polsce realizujemy juz niemal 80 projektów dla 26 dużych klientów, w tym m.in. Deutsche Bank, Barclays, Citi czy Standard Chartered. Podjęliśmy również współpracę z dużymi spółkami na rynku polskim. To bardzo dobry początek biznesu GFT Group w naszym kraju - komentuje Wojciech Mach, Dyrektor Zarządzający GFT Polska.

Firma GFT ma swoje oddziały w 15 krajach świata i prowadzi działalność dla klientów na niemal wszystkich kontynentach. Polska to druga pod względem liczby specjalistów lokalizacja grupy. W Łodzi znajduje się centrala firmy i pracuje tu najwięcej, bo 450 z 850 polskich ekspertów GFT. W ubiegłym roku GFT zdecydowało się na aktywne poszukiwanie klientów również w Polsce – do tego momentu firma realizowała usługi wyłącznie dla podmiotów zagranicznych.

- Mimo spowolnienia na rynku, nasza organizacja wciąż rośnie. Widzimy wzmożone zainteresowanie klientów rozwiązaniami chmurowymi. Nasi nowi partnerzy z polskiego sektora finansowego nie zrezygnowali z rozpoczętych przed pandemią projektów i to stwarza bardzo dobre perspektywy dla wyspecjalizowanych dostawców rozwiązań chmurowych. Pracujemy w różnych obszarach – w tym cloud, big data, blockchain czy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wszystkie te obszary postrzegamy jako bardzo ważne dla dużych firm, które chcą, po pierwsze – przetrwać, po drugie – zyskać przewagę konkurencyjną. Tym bardziej, że w Polsce, po ogłoszeniu inwestycji Google, a potem Microsoft, pojawiły się zupełnie nowe perspektywy rozwoju - szczególnie dla firm, które muszą sprostać wymogom regulatora inwestując w rozwiązania oparte o cloud – mówi Wojciech Mach.

Firma mocno postawiła na kształcenie specjalistów w dziedzinie chmury. Obecnie w GFT pracuje prawie 140 ekspertów z certyfikatami czołowych operatorów chmurowych; firma uruchamia też unikatowe programy szkoleniowe dla młodych programistów, w których mogą zdobywać praktyczną wiedzę na temat realizacji projektów w chmurze. Niedługo przed wybuchem pandemii GFT otworzyło też biuro w nowej lokalizacji w centrum Krakowa.

- Kraków to nowe miasto dla GFT i niełatwy rynek pod kątem pozyskania pracowników, ale postawiliśmy na to miasto z dwóch względów. Pierwszy to pula talentów na naprawdę wysokim poziomie, ludzi doświadczonych we współpracy z dużymi organizacjami z branży finansowej. Drugi aspekt to bliskość obecnych i potencjalnych klientów. Do tej pory podjęliśmy współpracę m.in. z poważnym podmiotem sektora publicznego i zaczęliśmy bezpośrednio realizować projekty dla polskich oddziałów międzynarodowych klientów GFT – mówi Wojciech Mach.

