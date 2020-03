Ghelamco chce pozyskać 50 mln zł na nowe inwestycje

Jak dotąd Ghelamco, wyemitowało 45 serii obligacji na łączną kwotę ponad 2,3 mld zł. Z obecnej oferty dla inwestorów indywidualnych spółka zamierza pozyskać 50 mln zł. Oprocentowanie 3,5-letnich obligacji wynosi WIBOR +4,3 proc. Kupon odsetkowy będzie wypłacany co 6 miesięcy. Sprzedaż obligacji prowadzi Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

– Ghelamco od lat jest wiarygodnym i atrakcyjnym dla inwestorów emitentem. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy zaproponować obligacje inwestorom indywidualnym. Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane na realizację projektów deweloperskich na terenie Polski – mówi Jarosław Jukiel, dyrektor finansowy i członek zarządu spółek Ghelamco w Polsce.

Ghelamco wykupiło dotychczas obligacje za przeszło 1,3 mld zł, w większości przypadków przed terminem zapadalności obligacji. Spółka realizuje obecnie kilka dużych projektów. Wszystkie cieszą się dużym zainteresowaniem najemców. W samej Warszawie, przy rondzie Daszyńskiego, deweloper wznosi cztery wieżowce: trzy w ramach projektu The Warsaw HUB (dwie wieże biurowe, jedna hotelowa) i wieżowiec Warsaw UNIT. Ghelamco jest także w trakcie realizacji projektu w Krakowie oraz szykuje projekty w Katowicach i Łodzi. W planach firmy są również kolejne duże inwestycje w Warszawie.

– Specjalizujemy się w realizacji wysokiej klasy biurowców, które wzbogacają tkankę miejską o atrakcyjne przestrzenie publiczne. Nasze inwestycje cieszą się olbrzymim zainteresowaniem wśród najemców – zauważa Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco w Polsce.

Firma podpisała też w ostatnim roku kilka dużych umów najmu, m.in. z Getin Noble Bank, który zajmie 18,5 tys. mkw. w The Warsaw HUB, a także z takimi firmami jak Atradius (1500 mkw.), GATX Rail Poland (1500 mkw.), Elanco Animal Health (3700 mkw.). Wszystkie te spółki dołączyły do prestiżowego grona najemców kompleksu The Warsaw HUB, który obecnie może poszczycić się stopniem komercjalizacji sięgającym 80%. Inwestycja zostanie ukończona jeszcze w tym roku.

Z kolei Warsaw UNIT w 2019 roku pozyskał strategicznego najemcę, firmę ubezpieczeniową Warta, która zajmie blisko 20 tys. mkw. na 11 najwyższych piętrach biurowca.

W 2019 roku Ghelamco odnotowało również rekordowe transakcje. Aż trzy obiekty dewelopera znalazły nowych właścicieli. Jeden z nich, liczący ponad 16 tys. mkw. biurowiec Wronia 31, został przejęty przez LaSalle Investment Management. Drugi ze sprzedanych biurowców to .big – kameralny obiekt o powierzchni 10 tys. mkw. w krakowskiej dzielnicy Dębniki. Wartość obu transakcji przekroczyła 100 mln euro. Najbardziej spektakularną transakcją była sprzedaż wieży Warsaw Spire, którą kupił fundusz IMMOFINANZ. Wartość transakcji wynosiła 386 mln euro, co ustanowiło nowy rekord na warszawskim rynku nieruchomości biurowych.