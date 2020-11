Ghelamco sprzedaje brukselskie Iris Tower

Budynek Silver Tower, który niedawno zmienił nazwę na Iris Tower, jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Regionu Stołecznego Brukseli. Liczący 137 metrów i 34 pięter wieżowiec stał się znakiem rozpoznawczym okolic dworca kolejowego North Station. Na powierzchni blisko 45 tys. mkw. będzie w nim pracować ponad 2000 urzędników brukselskiej administracji publicznej i podatkowej.

– Transakcja została sfinalizowana w ustalonej kwocie 205 mln euro, a budynek oddaliśmy zgodnie z harmonogramem określonym w ofercie. Szczególnym wyzwaniem było dla nas zaplanowanie logistyki, ponieważ musieliśmy pracować w bardzo ograniczonej przestrzeni, pomiędzy głównymi arteriami komunikacyjnymi i torami kolejowymi. Realizacja tak napiętego harmonogramu, na który wpływ miały również obostrzenia związane z koronawirusem, była możliwa wyłącznie dzięki znakomitemu przygotowaniu oraz dokładnemu monitorowaniu prac. To cecha charakterystyczna dla modelu biznesowego firmy Ghelamco, który opiera się na tzw. integracji pionowej, co oznacza, że mamy pełną kontrolę nad procesem budowy – od projektu po oddanie do użytku – mówi Michael Gheysens, dyrektor zarządzający Ghelamco Belgium.

Iris Tower jest przede wszystkim bardzo efektywny energetycznie. Budynek uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Duże przeszklenia nie tylko zapewniają odpowiednią ilość światła słonecznego, lecz także doskonałą izolację, co pozwala utrzymać wysoki poziom efektywności energetycznej.

– Najważniejsze jest wykorzystanie odpowiednich technologii, a nasz sektor jest bardzo zaawansowany pod tym względem. Koronawirus przyspiesza ten trend, ponieważ budynki muszą spełniać coraz surowsze wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpiecznego środowiska pracy i miejsca spotkań. To stawia nas w doskonałym położeniu oraz dobrze rokuje na przyszłość. Popyt na nowe budynki wyposażone w efektywne technologie będzie rosnąć, ponieważ wiele spośród istniejących obiektów nie jest przygotowanych do spełnienia obecnych wymagań dotyczących środowiska pracy – mówi Paul Gheysens, dyrektor generalny Ghelamco Group.