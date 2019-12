Ghelamco stawia na zdrowe budynki. Warsaw Unit stara się o certyfikat WELL

Ghelamco przystąpiło do certyfikacji WELL™ swojego najnowszego projektu – wieżowca Warsaw UNIT powstającego w biznesowym centrum Warszawy. Ma to być pierwszy wysokościowiec w Polsce z prestiżowym certyfikatem w najnowszej wersji systemu WELL v2 Core.

WELL Building Standard to wielokryterialny system certyfikacji budynków, który skupia się na komforcie przebywających w nich osób. W odróżnieniu od innych popularnych certyfikatów na rynku nieruchomości, takich jak BREEAM czy LEED, WELL bierze pod uwagę przede wszystkim te parametry, które mają wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników obiektów.

– W dzisiejszych realiach rynkowych komfortowe i przyjazne pracownikowi biuro to jedno z najważniejszych kryteriów wyboru miejsca pracy, a dla pracodawców – potężne narzędzie HR-owe. Dlatego firmy, którym zależy na przyciąganiu talentów, muszą się w tej kwestii wyróżniać. Zdecydowaliśmy się na certyfikację Warsaw UNIT w systemie WELL, ponieważ jest to jedyny certyfikat na rynku, który stawia bardzo wyśrubowane wymagania w dziedzinie zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland. – Warto również podkreślić, że Warsaw UNIT jest pierwszym w Polsce wieżowcem, który stara się o certyfikat w najnowszej wersji systemu WELL v2 Core.

Praca w zdrowym budynku jest ważna nie tylko z punktu widzenia samych pracowników, ale ma również wymierne korzyści dla pracodawców. Jak bowiem wynika z licznych przeprowadzonych badań, przekłada się ona na większą efektywność zatrudnionych (średnio o ok. 26%) oraz niższą rotację kadr (średnio o ok. 30%) i absencję chorobową (spadek o nawet 50%). Firmy mające siedziby w obiektach certyfikowanych w tym standardzie są również atrakcyjniejsze dla talentów, czyli osób o szczególnie wysokich kwalifikacjach – pozyskują ich dwukrotnie więcej niż konkurencja.

Certyfikacja WELL jest skomplikowanym i długotrwałym procesem, prowadzonym indywidualnie dla każdego obiektu, dlatego otrzymanie certyfikatu na wysokim poziomie jest dużym wyzwaniem. Ma on ponad sto głównych kryteriów oceny i setki wymogów, które zakresem obejmują niemal wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem budynku i korzystaniem z niego. Przyporządkowane są one do 10 kategorii: Powietrze, Woda, Odżywianie, Światło, Ruch, Komfort termiczny, Akustyka, Materiały, Umysł oraz Społeczność. Co istotne, wymogi muszą być wdrożone w życie i stale praktykowane. Dlatego aby nie stracić certyfikatu co 3 lata dokonywane są kontrole certyfikowanych obiektów. Oceną zajmują się przedstawiciele International WELL Building Institute™ (IWBI), którzy dokonują niezbędnych pomiarów, weryfikują dokumentację, a także przeprowadzają wizję lokalną. Budynek musi też pomyślnie przejść fazę testów jakości środowiska wewnętrznego: powietrza, wody, poziomów hałasu, oświetlenia, jak również parametrów komfortu termicznego. To wszystko sprawia, że certyfikat cieszy się powszechnym uznaniem i ma status wiarygodnego i prestiżowego.