Ghelamco z refinansowaniem The Warsaw Hub

Udzielona przez bank pożyczka zostanie przeznaczona na refinansowanie nowo wybudowanej inwestycji The Warsaw HUB. Na 118 000 mkw. powierzchni znajdują się najwyższej klasy powierzchnie biurowe i co-workingowe, centrum konferencyjne, hotele Crowne Plaza i Holiday Inn Express, lokale handlowo-usługowe oraz klub fitness.

International WELL Building Institute™ (IWBI) oficjalnie potwierdził, że biura, powierzchnie handlowe i hotele kompleksu The Warsaw HUB należą do najbezpieczniejszych na świecie, przyznając im ocenę WELL Health-Safety Rating. Trzy budynki posiadają wstępną certyfikację BREEAM. Po złożeniu wszystkich wymaganych zaświadczeń kredyt zostanie przekształcony w umowę zgodnie z Green Finance Framework Aareal Bank.

- Jesteśmy bardzo dumni z zawarcia tej umowy z firmą Ghelamco, która jest nie tylko czołowym europejskim inwestorem w nieruchomości, ale przede wszystkim wybitnym deweloperem na polskim rynku. Ghelamco znajdowało się w czołówce europejskich firm, które weszły na rynek nieruchomości komercyjnych już w 1991 roku. W ten sposób ukształtowały pejzaż Warszawy za pomocą nagradzanych nowoczesnych budynków, będąc jednocześnie pionierem ustanawiania zrównoważonych standardów na polskim rynku nieruchomości - powiedział Christof Winkelmann, członek zarządu Aareal Bank.

- Jesteśmy bardzo dumni, że po raz kolejny współpracujemy z Aareal Bank. Uzyskanie tak dużego refinansowania bankowego dla The Warsaw HUB potwierdza stabilność dewelopera i świadczy o atrakcyjności projektu - dodał Jarosław Jukiel, dyrektor finansowy i członek zarządu spółek wchodzących w skład Ghelamco w Polsce.