Ghelamco Group to międzynarodowa firma deweloperska, specjalizująca się w budownictwie usługowym i mieszkaniowym. Deweloper właśnie ukończył budowę swoich trzech pierwszych farm fotowoltaicznych i wkrótce rozpocznie produkcję czystej energii elektrycznej na potrzeby swoich budynków.

W pierwszej kolejności Ghelamco dąży do zapewnienia zapotrzebowania energetycznego dla wieżowca Warsaw UNIT.

Czysta energia pozwoli zredukować emisję CO2 w całym cyklu życia budynku o ponad 50 proc., a w zakresie zużycia mediów aż o 70 proc

Farmy fotowoltaiczne o mocy blisko 3 MW powstały w trzech lokalizacjach na terenie województwa opolskiego.

To pierwszy tego typu, przełomowy projekt w Polsce, wpisujący się w strategię ESG dewelopera i jednocześnie odpowiedź na kryzys energetyczny w Europie.

Własne farmy fotowoltaiczne to jeden z kluczowych elementów naszej strategii ESG, obok szeregu rozwiązań takich jak inteligentne systemy do zarządzania energią, platforma Signal OS dla najemców czy zastosowanie niskoemisyjnych materiałów budowlanych. Pomoże nam to w realizacji celu jakim jest osiągnięcie neutralności energetycznej do 2025 roku – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.