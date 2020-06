Giant Office w Poznaniu oddany do użytku

Budimex sfinalizował projekt inwestycji usługowo-biurowej Giant Office w Poznaniu, przekazując obiekt do użytkowania. Wysokiej klasy budynek posiada certyfikat ekologiczny BREEAM na poziomie Very Good. Wartość zrealizowanego projektu to 90 mln zł. Inwestorem jest Giant Invest. Za projekt odpowiada biuro CDF Architekci.

Giant Office to nowoczesny i imponujący obiekt biurowy, który powstał na poznańskim Górczynie. Jego efektowna elewacja wykonana z betonu, cegły i szkła nadaje inwestycji niepowtarzalnego charakteru. Budynek został zaprojektowany z dbałością o najmniejsze szczegóły. Zastosowano w nim także szereg innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Dzięki temu Giant Office to energooszczędny biurowiec utrzymujący optymalną temperaturę zimą i nie przegrzewający się latem.

To także jeden z największych budynków tego typu w mieście. Jego łączna powierzchnia użytkowa to ponad 30 tys. mkw., z czego ponad 15 tys. mkw. jest przeznaczonych na działalność biurową, a prawie 2 tys. mkw. na usługową. Zróżnicowanie funkcjonalne znajduje swoje odzwierciedlenie w formie architektonicznej budynku. Parter przeznaczony pod powierzchnie handlowo-usługowe został wyraźnie oddzielony stylistycznie od kondygnacji biurowych. Wyróżnia go niezwykła elewacja wykonana z imitacji kamienia naturalnego. Fasada wyższych pięter została zrobiona z ręcznie formowanej cegły i 4-metrowych szklanych elementów.

- Przekazujemy do użytkowania kolejny nowoczesny i sprzyjający środowisku budynek biurowy. Budimex posiada szerokie doświadczenie w realizacji tego typu projektów dlatego z radością wpisujemy poznański Giant Office do portfolio inwestycji zmieniających oblicze polskich miast – mówi Artur Popko, Wiceprezes Zarządu Budimex SA.

Ciekawa prezencja obiektu to nie jedyny atut inwestycji. Dużą zaletą Giant Office jest przemyślana przestrzeń biurowa, której układ został wyznaczony w oparciu o przeprowadzoną analizę doświetlenia budynku, tak aby wszystkim jego użytkownikom korzystało się z niej jak najefektywniej i najprzyjemniej. Cztery niezależne piony komunikacyjne ułatwiają podział metrażu piętra na poszczególnych najemców. Istotnym czynnikiem organizacji przestrzeni jest możliwość wydzielenia zarówno wygodnych powierzchni typu open-space jak i pomieszczeń gabinetowych. Co więcej, przyszli najemcy będą mogli wykończyć swoje biura w odpowiedni dla nich sposób i dopasować wystrój do charakteru firmy.

Oprócz strefy biurowej i powierzchni handlowej powstał tu również hol główny, który zaprojektowano w formie ciągu komunikacyjnego, łączącego strefę zewnętrzną budynku z wewnętrznym dziedzińcem. Jasnoszara posadzka w tej części obiektu kolorystycznie przechodzi płynnie w przestrzeń patio.

