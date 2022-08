Giganci IT organizują centra biznesowe w Łodzi

Ukraiński gigant IT, Infopulse organizuje w Łodzi globalne centrum swojego biznesu. Brytyjski Godel Technologies, który do Łodzi częściowo przeniósł operacje m.in. z Białorusi, wynajął biuro w łódzkim Ogrodowa Office.

Ukraińska firma IT, Infopulse przenosi swoich pracowników do Polski. Swoje centrum biznesu lokalizuje w Łodzi.

Łódź przekonuje wielkie firmy swoim potencjałem.

Godel Technologies z Wielkiej Brytanii wynajął biuro w łódzkim Ogrodowa Office, zajmując ponad 1,5 tys. mkw. powierzchni biurowych.

Infopulse to założona ponad 30 lat temu na Ukrainie firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania, operacjami IT i outsourcingiem – obecnie to jedno z największych przedsiębiorstw z branży nowych technologii na Ukrainie. Zapewnia kompleksowe usługi cyfrowe i doradcze, wnosi dekady specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, aby umożliwić swoim klientom sukces na całym świecie.

Infopulse już przed wojną zaczął przenosić do Polski pracowników z Ukrainy. W tym z siedziby głównej, która nadal formalnie znajduje się w Kijowie. Ostatnio ukraińska firma IT oficjalnie ogłosiła, że przenosi biura polskiej siedziby z Warszawy do Łodzi. Na razie pracownicy tej firmy korzystają z zalet biur serwisowanych Chillispaces w budynku Starej Drukarni.

To decyzja wynikająca z naszych strategicznych planów, na której temat rozpoczęliśmy rozmowy z miastem wiele miesięcy temu. Biuro w Warszawie zostaje, ale polska centrala firmy zostanie przeniesiona do Łodzi - powiedział portalowi Łodź.pl Łukasz Olechnowicz, prezes polskiego oddziału Infopulse.

Godel Technologies jest brytyjską firmą zajmującą się dostarczaniem oprogramowania w oparciu o metodologię Agile. Firma z Manchesteru poza Łodzią posiada już biura w Białymstoku, Wrocławiu i Warszawie, a kolejne otwiera w Gdańsku. Zatrudnia w Polsce już ponad 1000 osób.

Godel stara się ustanowić, wzmocnić i rozwijać swoją markę w istniejących i planowanych lokalizacjach, oferując jednocześnie stabilne i rozwijające się zaplecze rozwojowe dla naszych długoterminowych partnerów w Wielkiej Brytanii – zapowiada Neil McMurdo, dyrektor generalny Godel Technologies.

Firma jest obecna w Łodzi od 2021 r., kiedy uruchomiła tu pierwsze w Polsce centrum deweloperskie. W ciągu roku zatrudnienie zwiększyło się z początkowych ok. 70 osób do ponad 300. Możliwe, że nadal będzie rosnąć, bo firma zapowiada dalszy rozwój. Ostatnio łódzki oddział firmy przeniósł się do biurowca Ogrodowa Office, zajmując ponad 1,5 tys. mkw. powierzchni biurowych.