Grono największych pod względem zatrudnienia firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce tworzą globalne brandy. W pierwszej dziesiątce znalazł się krakowski Comarch. Przedstawiamy top 10 największych graczy rynku BPO/SSC.

W Polsce 79 centrów nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnia co najmniej 1 tys. osób.

Wśród największych centrów nowoczesnych usług dla biznesu działających w Polsce dominują podmioty z kapitałem zagranicznym.

Dziesięciu największych inwestorów sektora BPO/SSC zatrudnia 66 100 osób, czyli 16,5 proc. ogółu miejsc pracy. Liczba pracowników w centrach każdej z tych firm wynosi ponad 5 tys. osób.

W porównaniu z 2021 r. liczba centrów nowoczesnych usług dla biznesu wzrosła w 2022 r. o 14. W centrach tych pracuje 148,9 tys. osób (wzrost o 23,4 tys. rok do roku), a ich udział w ogólnym zatrudnieniu w sektorze wynosi 37,2 proc.

Jak wynika z raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2022”, dziesięciu największych inwestorów zatrudnia 66 100 osób, czyli 16,5 proc. ogółu miejsc pracy. Liczba pracowników w centrach każdej z tych firm wynosi ponad 5 tys. osób. Wśród najbardziej znaczących inwestorów jest jedna polska firma – Comarch.

W gronie inwestorów krajowych, którzy zatrudniają ponad 1,5 tys. osób, znajdują się takie firmy, jak: CC Inter Galactica, Asseco, Arteria, KRUK, PZU oraz Avenga IT Professionals.

Z kolei firmy zatrudniające od 900 do 1,5 tys. osób, to m.in.: Euvic, Tauron, Oex, CD Projekt Red, Billennium, Transition Technologies, Future Processing i Telmon.

Przedstawiamy dziesięciu największych inwestorów w Polsce pod względem zatrudnienia w centrach usług biznesowych.

1• Capgemini działa w 50 krajach

Capgemini jest francuską firmą zatrudniającą ponad 350 tys. pracowników w ponad 50 krajach. W Polsce działa od 1996 r. i jest największym zagranicznym inwestorem sektora nowoczesnych usług biznesowych w kraju. Zatrudnia od 10 tys. do 11 tys. osób. Jej centra biznesowe są zlokalizowane w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Warszawie, oraz w Lublinie i Gdańsku. Grupa odnotowała globalne przychody w wysokości 18 mld euro w 2021 r.

Capgemini Polska specjalizuje się w transformacji procesów biznesowych (F&A, procurement, HR, supply chain, banking & financial services), IT (AI, ML, DL), aplikacji i systemów oraz w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi i technologii.

Capgemini w biurowcu Rondo Business Park Kraków. Firma w Polsce zatrudnia od 10 tys. do 11 tys. osób. Fot. Globalworth.

Doradza też klientom w zakresie prowadzenia oraz transformacji ich własnych GBS i SSC na terenie Polski i Europy. Ekspertyza biznesowa i IT jest wspierana przez zespoły prowadzące wdrożenia oparte o inteligentną automatyzację oraz robotyzację procesów zarówno u klientów, jak i wewnątrz organizacji.

2• Nokia. Od 5G do internetu rzeczy

Nokia zatrudnia na całym świecie ponad 104 tys. specjalistów. Jest światowym liderem w tworzeniu innowacyjnych technologii. Poprzez badania i innowacje Nokia Bell Labs, służy dostawcom usług komunikacyjnych, rządom, dużym przedsiębiorstwom oraz konsumentom najbardziej kompletnym portfolio produktów, usług i licencji w branży: od infrastruktury umożliwiającej działanie 5G oraz internetu rzeczy, do rozwijających się aplikacji dla wirtualnej rzeczywistości i cyfrowego zdrowia.

Nokia zatrudnia na całym świecie ponad 104 tys. specjalistów. Fot. Unsplash (Paweł Czerwiński).

W Polsce firma zatrudnia od 6 tys. do 7 tys. osób w oddziałach: w Europejskim Centrum Oprogramowania i Inżynierii we Wrocławiu, Centrum R&D w Krakowie, Centrum Technologicznym w Bydgoszczy oraz w Warszawie, gdzie mieści się centrala, działy sprzedaży oraz serwisu.

3• Sii stawia na biurowa klasy A

Zatrudniając w Polsce ponad 7, 5 tys. ekspertów, Sii jest wiodącym dostawcą usług IT, inżynieryjnych, digitalowych i BPO w Polsce.

Firma ma 16 oddziałów w Polsce, w biurowcach klasy A, blisko centrów w największych polskich miastach.

Firma Sii ma 16 oddziałów w Polsce. Wszystkie znajdują się w biurowcach klasy A, blisko centrów w największych polskich miastach. Fot. Sii.pl

Firma powstała w 2006 r. Struktura właścicielska wygląda następująco: 70 proc. udziałów ma Sii France, a 30 proc. - Gregoire Nitot, założyciel i prezes Sii Poland. Firma może się pochwalić 300 mln euro przychodu.

4• Comarch z zasięgiem na ponad 100 krajów

Comarch jest największym polskim dostawcą systemów wspierających zarządzanie firm sektora MSP.

Comarch powstał w 1993 r. Założył go profesor Janusz Filipiak wraz z żoną Elżbietą. Dzisiaj krakowski gigant ma na swoim koncie kilkadziesiąt tysięcy zakończonych z sukcesem projektów na sześciu kontynentach, w ponad 100 krajach. Fot. Mat. prasowe.

Z oprogramowania, wiedzy biznesowej oraz doświadczenia konsultantów Comarch korzysta już ponad 110 tys. małych i średnich firm. Firma zatrudnia w Polsce od 6 tys. do 7 tys. osób. Według raportu „Poland Enterprise Application Software Market Analysis and 2021 Vendor Shares”, przygotowanego przez firmę analityczną IDC, Comarch posiada 22,5 proc. rynku i jest największym polskim dostawcą systemów ERP, czyli oprogramowania do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Firma powstała w 1993 r. Założył ją profesor Janusz Filipiak wraz z żoną Elżbietą. Dzisiaj krakowski Comarch ma na swoim koncie kilkadziesiąt tysięcy zakończonych z sukcesem projektów na sześciu kontynentach w ponad 100 krajach.

5• Atos. Pionier dekarbonizacji cyfrowej

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 111 tys. pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości około 11 mld euro. Francuski gracz specjalizuje się w takich obszarach, jak: cyberbezpieczeństwo, chmura i wysokowydajne obliczenia.

Atos Polska, będąc częścią międzynarodowej grupy Atos, współpracuje w ramach globalnych partnerstw z takimi liderami świata IT jak: Google Cloud, SAP, Microsoft, Siemens, Oracle czy Cisco. Fot. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Zapewnia kompleksowe, indywidualnie dostosowane rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 69 krajach. W Polsce firma zatrudnia od 6 tys. do 7 tys. osób w biurach w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Rzeszowie i Wrocławiu. Atos Polska, będąc częścią międzynarodowej grupy Atos, współpracuje z w ramach globalnych partnerstw z takimi liderami świata IT jak: Google Cloud, SAP, Microsoft, Siemens, Oracle czy Cisco.

Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie Euronext Paris.

6• State Street działa w Krakowie i w Gdańsku

State Street to światowy lider wśród dostawców usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych. Na całym świecie ponad 35 tys. profesjonalistów firmy State Street dostarcza nowatorskich rozwiązań, produktów i usług dla największych inwestorów instytucjonalnych, zwiększając ich kapitał na każdym etapie procesu inwestowania. State Street Bank działa na zasadzie Centre of Excellence w zakresie obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatów oraz wyceny funduszy dla klientów z całej Europy.

W lutym 2016 r. firma State Street otworzyła nowe biuro w Gdańsku, w biurowcu Alchemia. Dziś zatrudnia w Polsce od 6 tys. do 7 tys. osób. Fot. Mat. prasowe.

Pierwsze biuro w Polsce powstało w 2007 r. W Krakowie. W listopadzie 2013 r. State Street w Polsce przekształcił się w oddział banku inwestycyjnego, planując dalszy dynamiczny rozwój poprzez rozwijanie nowych specjalizacji i usług.

W lutym 2016 r. firma otworzyła nowe biuro w Gdańsku. Dziś zatrudnia w Polsce od 6 tys. do 7 tys. osób.

7• Credit Suisse. 150 biur w 50 krajach

Credit Suisse to szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe z siedzibą w Zurychu oraz drugi pod względem wielkości bank szwajcarski. Ma ponad 150 biur w około 50 krajach. W Polsce działa we Wrocławiu od 2007 r. w dwóch biurowcach - Green Day przy ul. Szczytnickiej i Grunwaldzki Center przy pl. Grunwaldzkim.

W Polsce Credit Suisse działa we Wrocławiu od 2007 r. w dwóch biurowcach: Green Day przy ul. Szczytnickiej i Grunwaldzki Center przy pl. Grunwaldzkim oraz w Warszawie, w budynku przy ul. Pereca. Fot. www.credit-suisse.com.

To jeden z największych oddziałów grupy kapitałowej w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Otwarte w 2016 r. warszawskie biuro przy ul. Pereca uzupełnia działalność we Wrocławiu i zatrudnia prawie tysiąc doświadczonych specjalistów specjalizujących się w technologiach, zarządzaniu ryzykiem, prawie, compliance, audycie wewnętrznym i HR. Łącznie firma zatrudnia w Polsce od 6 tys. do 7 tys. osób.

8• Citigroup rośnie jak na drożdżach

Citi rozwija prowadzoną działalność operacyjną w Polsce – do końca bieżącego roku chce osiągnąć poziom 7 tys. pracowników w polskim oddziale Citibank Europe, tym samym zwiększając zatrudnienie o 1 tys. nowych stanowisk pracy.

Polskie centrum usług finansowych Citi jest największym w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) pod względem liczby pracowników. Grupa obecnie rekrutuje specjalistów z obszarów, takich jak: zarządzenie ryzykiem, audyt wewnętrzny, IT czy analiza ilościowa.

Największą pod względem metrażu lokalizacją Citi Service Center Poland jest biuro w Generation przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Fot. Mat. prasowe.

Citi planuje dalsze inwestycje w Polsce, chcąc zwiększyć poziom zatrudnienia w bieżącym roku o blisko 20 proc. Już ponad 40 proc. pracowników to specjaliści z ponad 5-letnim stażem. W ramach rozwoju otwartej polityki zatrudnienia, centrum intensywnie prowadzi rekrutację także wśród obcokrajowców. Łącznie,70 różnych narodowości.

Średnio miesięcznie zatrudnianych jest ok. 150 osób. Stały rozwój struktur w Polsce, potwierdza także wzrastająca liczba stanowisk kierowniczych. W roku ubiegłym było ich 725, dwa lata wcześniej o niemal 200 mniej.

Największą pod względem metrażu lokalizacją Citi Service Center Poland w Polsce jest biuro w Generation przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie.

9• Kyndryl. Specjaliści IT z IBM

Kyndryl to globalna firma, która powstała w 2021 r. na bazie wydzielonego z IBM działu wyspecjalizowanego w zarządzaniu infrastrukturą IT. Jej globalna baza klientów obejmuje 75 firm z listy Fortune 100. Działa w ponad 100 krajach. Jest notowana na giełdzie w Nowym Jorku.

W Polsce Kyndryl działa w Warszawie i we Wrocławiu. Zatrudnia od 5 tys. do 6 tys. osób w dwóch spółkach: Kyndryl Polska Business Services i Kyndryl Global Services Delivery Centre. Fot. Kyndry/Facebook.

Kompleksowe portfolio firmy wykorzystujące rozwiązania oparte na chmurze hybrydowej, odporności cyfrowej biznesu oraz usługach sieciowych wspiera optymalizację obciążeń i transformacji informatycznych. W Polsce firma działa w Warszawie i we Wrocławiu. Zatrudnia od 5 tys. do 6 tys. osób w dwóch spółkach: Kyndryl Polska Business Services i Kyndryl Global Services Delivery Centre.

10• HSBC - londyński gigant w Krakowie

HSBC w Polsce jest częścią międzynarodowej instytucji bankowo-finansowej - grupy HSBC. Oferuje kompleksowe usługi finansowe obejmujące bankowość korporacyjną, obsługę handlu międzynarodowego, zarządzanie środkami pieniężnymi i aktywami, usługi na rynkach kapitałowych, finansowanie oraz transakcje na rynku papierów wartościowych.

HSBC z centralą w Londynie, jest jedną z największych organizacji bankowo-finansowych na świecie. Grupa powstała w 1865 r. jako Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

HSBC działa na polskim rynku od 1990 r. Początkowo jako firma inwestycyjna: HSBC Investment Services Poland. W 2003 r. grupa HSBC przejęła Polski Kredyt Bank, który w 2004 r. oficjalnie zmienił nazwę na HSBC Bank Polska, a obecnie nazywa się HSBC Continental Europe oddział w Polsce.

W listopadzie 2014 r. HSBC Service Delivery przeniosło swoją siedzibę z Zabierzowa do nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska biurowca przy ul. Kapelanka w Krakowie. Fot. Skanska.pl.

W 2007 r. bank stworzył jednostkę typu back office, która przeobraziła się w kolejnych latach w globalne centrum usług, działające pod nazwą HSBC Service Delivery i zatrudniające prawie 6 tys. osób. Międzynarodowy zespół świadczy usługi dla spółek z grupy HSBC w 27 krajach. W listopadzie 2014 r. HSBC Service Delivery przeniosło swoją siedzibę z Zabierzowa do nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska biurowca przy ul. Kapelanka w Krakowie.

