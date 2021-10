Gigant z Doliny Krzemowej inwestuje w Łodzi

GlobalLogic z siedzibą w Dolinie Krzemowej jest liderem w branży usług inżynierii cyfrowej.

Firma pomaga markom na całym świecie w projektowaniu i tworzeniu innowacyjnych produktów i platform cyfrowych.

Jej klientami są firmy z branży motoryzacji, komunikacji, usług finansowych, opieki zdrowotnej, produkcji, mediów i rozrywki, półprzewodników i technologii.

Od 2021 roku GlobalLogic jest spółką należącą do grupy Hitachi.

- Łódź przyciąga kolejnych graczy z branży IT. Dziś mamy przyjemność powitać amerykańskiego giganta z Doliny Krzemowej - firmę GobalLogic. Cieszą mnie zapowiedzi rekrutacji na wyspecjalizowanych pozycjach. Wzrost zatrudnienia w branży, nowe miejsca pracy to szansa na rozwój zawodowy obecnej kadry, a także perspektywa na pozyskanie nowych talentów do Łodzi – powiedział Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi.

GlobalLogic w ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje zatrudnić w Łodzi 50 osób. W następnych 12 miesiącach - dojść do poziomu 100 i dalej dynamicznie się rozwijać. Pierwsi pracownicy dołączą do firmy na początku listopada.

To kolejny krok w rozwoju GlobalLogic na polskim rynku. Firma jest już obecna we Wrocławiu, gdzie buduje biurowiec Nowa Strzegomska.

Nowe biuro firmy informatycznej GlobalLogic S.A. we Wrocławiu będzie liczyć 10 tys. mkw. powierzchni. Będzie to najbardziej nowoczesne biuro GlobalLogic w Polsce.