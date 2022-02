GlivClinic i Ringier Axel Springer wprowadzą się do DL Piano

Centrum medyczne GlivClinic oraz Ringier Axel Springer Polska to kolejni najemcy, którzy w najbliższym czasie wprowadzą się do katowickiego biurowca DL Piano.

Kompleks biurowy zlokalizowany przy ulicy Wrocławskiej 54 o powierzchni użytkowej 17 tys. mkw. jest aktualnie w pełni wynajęty.

DL Piano to kompleks mixed-use oferujący poza biurową powierzchnią klasy A zróżnicowane funkcje w tym: handlowe, usługowe, gastronomiczne i rekreacyjne zaspokajające codzienne potrzeby najemców oraz mieszkańców okolicznych dzielnic.

Jakość biurowca podkreśla ekologiczny certyfikat BREEAM – budynek DL Piano otrzymał w grudniu 2021 roku certyfikat BREEAM In Use na poziomie Excellent.

– GlivClinic oraz Ringier Axel Springer Polska to kolejni najemcy, którzy w ostatnich miesiącach podpisali umowy najmu powierzchni biurowych w DL Piano. Wcześniej informowaliśmy między innymi o Urzędzie Dozoru Technicznego oraz Reply Polska, które to podmioty także wprowadzają się na powierzchnie naszego biurowca. W najbliższych miesiącach startuje budowa kolejnego etapu naszej inwestycji – DL Piano II. Kolejny wysokiej jakości budynek biurowy stanie tuż obok istniejącej nieruchomości, a oddanie go do użytku przewidujemy na przestrzeni około 20 miesięcy – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.

– Jednocześnie dobiega końca budowa oraz trwa, będąca na zaawansowanym etapie, komercjalizacja innego naszego katowickiego biurowca klasy A – DL Tower, który powstaje przy Alei Korfantego 138. Dostarczy on na rynek 17 000 mkw. najwyższej jakości powierzchni komercyjnych. Także i ten budynek będzie certyfikowany w systemie BREEAM – trwa aktualnie proces certyfikacji, za który odpowiada firma Sweco Polska – podkreśla Dominik Leszczyński.

Wszystkie nowe nieruchomości realizowane przez DL Invest Group w sektorach biurowym, magazynowym i handlowym powstają zgodnie z założeniami polityki DL Green, która opiera się na czterech zasadniczych filarach: stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczanie emisyjności , zielonej certyfikacji wszystkich powstających nieruchomości i implementacji zielonych technologii, ponadnormatywnych nasadzeń drzew i innych roślin na działkach należących do DL Invest Group oraz na innych terenach, a także na prowadzeniu akcji uświadamiających i promujących właściwe postawy w kontekście ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

– Szczególna waga, którą przywiązujemy do ochrony środowiska i realizowania inwestycji prawdziwie zrównoważonych gwarantowana jest także sposobem finansowania. Nasze projekty finansujemy między innymi we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, którego zaangażowanie warunkowane jest wysokim stopniem ekologiczności realizowanych nieruchomości” – zauważa Dominik Leszczyński.

Obok katowickich biurowców realizowanych przez DL Invest Group certyfikowane są także inne inwestycje firmy w tym powstający w Gliwicach kompleks biurowy DL Prime czy też istniejące projekty magazynowe, które są w trakcie certyfikacji BREEM In Use w tym między innymi projekty w Psarach, Teresinie, Legnicy, Kluczborku, Elblągu czy Płocku.

Portfolio DL Invest Group obejmuje już ponad dwa mln mkw. nieruchomości i obejmuje trzy segmenty: centra logistyczne, centra biurowe i centra handlowe.