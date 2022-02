Global Office Park w Katowicach cieszy się zainteresowaniem najemców

Na koniec 2021 roku zasoby biur w Katowicach osiągnęły ponad 600 tys. mkw. W planach i budowie jest kolejne 200 tys. mkw.

- Aktualna sytuacja spowodowała, że część deweloperów wstrzymała swoje inwestycje, także w Katowicach. Realna nowa podaż nowych biur w stolicy Śląska będzie zatem znacznie niższa niż ta przewidywana. (...) Spora część powierzchni biurowej pozostanie w fazie planowania, a to z kolei już w 2023 roku spowoduje lukę podażową - tłumaczy Tomasz Zydorek, który był prelegentem Property Forum Śląska 2022.

Cavatina Holding realizuje w Katowicach kompleks Global Office Park. Projekt powstaje zgodnie z terminem i deweloper może pochwalić się 60-proc. poziomem najmu jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Do grona najemców dołączyła m.in. firma Michael Page.

Praca hybrydowa - wyzwanie dla wielu firm

W 2021 roku najemcy podpisali umowy na ponad 50 tys. mkw. powierzchni biurowej w Katowicach. Jak pandemia wpłynęła na zainteresowaniem najemców biurami w tej lokalizacji?

Tomasz Zydorek podkreśla, że przed firmami - najemcami biur stoi dziś ogromne wyzwanie związane z określeniem modelu pracy hybrydowej. - Część najemców ma ten proces już za sobą. Wszystko wskazuje na to, że praca hybrydowa zostanie z nami na dłużej, a dzięki temu proces planowania rozwoju osobowego firm może być prostszy - mówi.

Global Office Park to nowoczesny obiekt składający się z części biurowej, usługowej, a także z mieszkalnej. W dwóch najwyższych wieżach będą znajdować się biura o łącznej powierzchni 55,2 tys. mkw. W trzeciej najniższej wieży znajdować się będą mieszkania na wynajem od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców będzie pięciokondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi, sklepami.

Część mieszkalna jak i część biurowa będą mieć dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonej na tarasach zajmujących aż 2,3 tys. mkw. powierzchni. Prace przy budowie rozpoczęły się w 2019 r., a ich zakończenie planowane jest na II kwartał 2022 r.

Wszystkie budynki biurowe GOP będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Oddany do użytku budynek C już otrzymał ten certyfikat, wieże są w trakcie procedury weryfikacyjnej. Deweloper postanowił wszystkie swoje biurowce certyfikować także w systemie WELL Health-Safety Rating.