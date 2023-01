Biuro GlobalLogic funkcjonujące w Gdańsku realizuje projekty software’owe dla klientów z wielu branż. Zajmuje się tworzeniem oprogramowania embedded IoT czy zaawansowanych systemów informatycznych funkcjonujących w sektorach medycznym, automotive i przemysłowym. Zespół tworzą programiści embedded, inżynierowie testów automatycznych, wymagań, menedżerowie projektów oraz inżynierowie DevOps.

Cieszymy się, że społeczność IT z Pomorza docenia możliwości oferowane przez GlobalLogic Gdańsk. Stawiamy na rozwój inżynierów, testerów i programistów i chcemy, by mogli czuć się dumni z realizowanych projektów. Jesteśmy otwarci zarówno na doświadczonych specjalistów poszukujących nowych wyzwań, jak też absolwentów uczelni i studentów stawiających dopiero pierwsze kroki w sektorze IT. Już teraz mamy na pokładzie świetnych inżynierów, gotowych do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń w koleżeńskiej atmosferze – mówi Kamil Świadek, Dyrektor GlobalLogic w Gdańsku.