GlobalLogic otwiera biuro w Gdańsku

GlobalLogic, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, właśnie uruchamia biuro w Gdańsku.

Nowa inwestycja w Trójmieście może podkreślić znaczenie miasta na informatycznej mapie Polski.

Prognozowane w bieżącym roku, wydatki firm w wysokości 750 mld USD na zakup różnego rodzaju oprogramowania świadczą o dużym zapotrzebowaniu na usługi informatyczne. Kładąc na szali tak duże środki, firmy chcą mieć pewność, że podejmą właściwe decyzje, a rozpoczęte projekty rzeczywiście przyniosą zakładane korzyści. W tym celu poszukują takich miejsc jak Trójmiasto, gdzie znajdą partnerów biznesowych posiadających wysokie kompetencje potrzebne do tworzenia optymalnych rozwiązań m.in. dla takich sektorów jak: automotive, healthcare, fintech, communication czy embedded.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Rozwiązania projektowane dla branż motoryzacyjnej, finansowej czy medycznej muszą zachowywać najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa. Powinny w równym stopniu wpływać na funkcjonowanie systemów wbudowanych, usług cloud, interfejsów komunikacyjnych, jak również na wygodę i właściwą ochronę kierowców czy pacjentów. To wymaga doświadczenia i wiedzy, które posiada bardzo wąskie grono inżynierów – podkreśla Kamil Świadek - dyrektor oddziału GlobalLogic w Gdańsku.

GlobalLogic kusi ofertą rozwoju kadr

Otwierając biuro w Trójmieście, GlobalLogic chce w krótkim czasie zbudować zespół liczący 120 osób, który w większości będzie złożony z Embedded Software Developerów, DevOps Engineerów i Automation Testing Engineerów. Już w czerwcu rusza maksymalnie uproszczony proces rekrutacji w ramach którego potencjalni kandydaci będą mogli szybko poznać szczegóły ofert pracy oraz samą firmę.

W ramach wdrażanej strategii „wszystko dla inżynierów” - GlobalLogic nawiązał bliską współpracę z władzami miasta, samorządową inicjatywą - Invest in Pomerania oraz sektorem edukacyjnym aby zaoferować najlepsze możliwe warunki rozwoju inżynierom i developerom.

– Sercem realizowanych przez nas projektów są osoby o bardzo wąskich specjalizacjach w sektorze IT, posiadające konkretną wiedzą, umiejętności i doświadczenie. Dla tego rodzaju ekspertów ciągły rozwój stanowi niezbędny element pracy, dlatego kładziemy na niego duży nacisk poprzez realizowane projekty, ale również akademie i indywidualne ścieżki poszerzania umiejętności – dodaje Kamil Świadek z GlobalLogic w Gdańsku.

Szansę na szybki rozwój umiejętności otrzymają nie tylko osoby o wieloletnim doświadczeniu, do których kierowane będą programy szkoleniowe. Zdobycie praktycznej wiedzy, niedostępnej na co dzień poza komercyjnymi projektami, będzie też możliwe dla młodych specjalistów, studentów oraz absolwentów uczelni, będących na początku swojej drogi w sektorze IT. Nawiązana przez GlobalLogic współpraca z Wyższą Szkołą Bankową ma na celu wspólne kształcenie, realizację programów stażowych oraz kształcenie dualne.

W ramach wspólnych działań powstanie nowa oferta programowa dostosowana do przyszłych zawodów. Realizowane będą także projekty wdrożeniowe B+R. Szanse przebranżowienia otrzymają także osoby pracujące w innych sektorach gospodarki. Umożliwią to prowadzone przez wykwalifikowanych mentorów Akademie, pozwalające zdobyć umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia na nowym stanowisku. Bliska współpraca biznesu i sektora edukacyjnego to odpowiedź na wciąż rosnące potrzeby rynku pracy w branży IT.

Pomorskie odpowiada na potrzeby firm wysokich technologii

Dla inicjatywy Invest in Pomerania, koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza, to kolejny projekt inwestycyjny będący efektem przyjętej przez Samorząd Województwa Pomorskiego strategii rozwoju gospodarki regionu.

– Ekosystem biznesowy Trójmiasta to najlepsze warunki, sprawnie wdrażane narzędzia i dziesiątki aktywności, które przekładają się na rozwój firm i ekspertów różnych dziedzin, a przy tym przyczyniają się do kształtowania zrównoważonego społeczeństwa – mówi Piotr Ciechowicz, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. – Współpraca z GlobalLogic pozwoli na stworzenie kolejnych kilkuset miejsc pracy, a także przyniesie nowe możliwości dla specjalistów zainteresowanych zmianą branży czy relokacją do Trójmiasta – dodaje Piotr Ciechowicz.

- Właśnie tu w Gdańsku, a także szerzej, w całym Trójmieście - możemy zobaczyć realne efekty, jakie przynosi zacieśnianie stałych relacji łączących miasto z biznesem i sektorem edukacyjnym, w tym wypadku z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Wdrażane tu rozwiązania oraz długoterminowa współpraca z firmami, umożliwiają osiąganie wymiernego wykorzystania potencjału lokalnego kapitału ludzkiego, z jednoczesnym wdrażaniem innowacji. Dzięki tym wszystkim działaniom Gdańsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce” – podsumowuje Alan Aleksandrowicz, prezes zarządu InvestGDA Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.