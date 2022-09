Pochodząca z Doliny Krzemowej firma GlobalLogic otwiera w Katowicach swój nowy oddział. Do końca roku pracę w biurze w Face2Face Business Campus przy ulicy Żelaznej znajdzie ponad stu specjalistów IT zajmujących się projektami dla sektora automotive. Organizacja będzie budować silne relacje z działającymi w metropolii uczelniami wyższymi, a dzięki bliskiej współpracy z lokalną społecznością oraz samorządami szybko stworzy zespół, który odegra kluczową rolę na informatycznej mapie Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozwój Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyciąga firmy z całego świata, które coraz częściej decydują się otwierać tu swoje siedziby.

Ten potencjał planuje również wykorzystać pochodząca z Doliny Krzemowej GlobalLogic, która właśnie w Katowicach otwiera swój nowy oddział.

Do końca roku pracę w biurze organizacji w kompleksie Face2Face Business Campus na ulicy Żelaznej 2 znajdzie ponad stu specjalistów IT zajmujących się projektami dla sektora automotive.

Dla działającego na całym świecie giganta i wiodącego gracza w branży inżynierii cyfrowej inwestycja w nowy oddział w Katowicach stanowi naturalny element rozwoju. Organizacja planuje zbudować mocne relacje z działającymi w metropolii wyższymi uczelniami, a dzięki bliskiej współpracy z lokalną społecznością oraz samorządami szybko stworzyć zespół, który będzie odgrywał kluczową rolę na informatycznej mapie Europy Środkowo-Wschodniej.

Tego rodzaju bliska współpraca z zagranicznymi inwestorami pozwala miastu skutecznie realizować założenia polityki zrównoważonego rozwoju i otwiera mieszkańcom nowe możliwości na lokalnym rynku pracy.

Dzięki inwestycjom ze strony międzynarodowych organizacji możemy skuteczniej odpowiadać na potrzeby naszych mieszkańców, dla których równie ważne są atrakcyjne miejsca pracy, jak też wysoka jakość życia. W tym zakresie szczególnie istotna jest obecność inwestorów z sektora IT, którzy pełnią rolę ekspertów i są gotowi posiadaną wiedzą się dzielić, a także oferują wsparcie w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych kształtujących naszą obecną rzeczywistość. Nowa siedziba GlobalLogic jest dla nas niezwykle cenna, ponieważ będzie skutkować innowacyjnymi produktami oraz przyczyni się do budowania kolejnych biznesowych relacji – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ramach obecności w Katowicach GlobalLogic zamierza aktywnie działać w kierunku ”learning & development”, oferując studentom, absolwentom, ale też osobom myślącym o przebranżowieniu oraz doświadczonym inżynierom, szansę na zdobycie nowych lub poszerzenie już posiadanych umiejętności. Pozwolą na to regularnie organizowane akademie tematyczne, laboratoria technologiczne w placówkach edukacyjnych oraz programy rozwoju talentów i stażowe.

GlobalLogic na co dzień pomaga markom projektować i tworzyć innowacyjne produkty oraz złożone rozwiązania informatyczne. Oddział w Katowicach będzie się w tym zakresie koncentrować przede wszystkim na projektach dla branży motoryzacyjnej. Zatrudnieni tu inżynierowie zajmą się rozwiązaniami stanowiącymi serce komunikacji samochodu ze światem zewnętrznym. Tym samym Górny Śląsk dołączy do regionów, w których powstawać będą kluczowe komponenty pojazdów poruszających się po drogach na każdym kontynencie.

Nasze oprogramowanie znajduje zastosowanie w setkach tysięcy samochodów segmentu premium i jest wykorzystywane każdego dnia przez kierowców z całego świata. To z jednej strony daje nam dużą satysfakcję z pracy, ale z drugiej wpływa też na jedyne w swoim rodzaju środowisko pracy, w którym można zdobywać i szlifować konkretne, często bardzo wyjątkowe umiejętności – mówi Daniel Jabłoński, Site Manager GlobalLogic Katowice.

Daniel Jabłoński

Zespoły organizacji pracują przy pełnym procesie rozwoju oprogramowania motoryzacyjnego, od wstępnych analiz, przez projektowanie i tworzenie infrastruktury, aż po jej implementację.

Nasi inżynierowie i developerzy pełnią rolę ekspertów dla klientów i pracują na pierwszej linii, mając bezpośredni kontakt z producentami samochodów. To pozwala im na przykład badać, jak nowe rozwiązania w praktyce zachowują się w prototypowych modelach samochodów, które dopiero wyjadą na drogi. Codzienność w pracy definiują wymagające i skomplikowane problemy, co zapewnia niesamowite tempo rozwoju i nauki – wskazuje Marek Matysiak, AVP, Engineering w GlobalLogic.

Do końca roku organizacja planuje zbudować w Katowicach zespół liczący ponad stu specjalistów, na których barkach spoczywać będą zadania związane z szeroko rozumianym segmentem embedded automotive. Rekrutacje trwają, a firma przygotowała maksymalnie uproszczony proces, w ramach którego kandydaci mogą szybko poznać szczegóły ofert pracy oraz samą firmę. W dalszej perspektywie firma planuje rekrutacje do zespołów skupiających się na gałęziach embedded telecom oraz JAVA. W tym kierunku będą także organizowane kolejne szkolenia i spotkania inżynierów przeznaczone dla społeczności IT ze Śląska.