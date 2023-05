Firma Foodcom S.A. otwiera biuro w Lublinie. Do nowego oddziału ma zostać zatrudnionych 50 pracowników.

Foodcom S.A. to istniejąca od 10 lat na rynku firma, która specjalizuje się w transakcjach handlowych w branży chemicznej, spożywczej, paszowej oraz FMCG, na całym świecie.

S.A. to istniejąca od 10 lat na rynku firma, która specjalizuje się w transakcjach handlowych w branży chemicznej, spożywczej, paszowej oraz FMCG, na całym świecie. Nowe biuro Foodcom w Lublinie zlokalizowane będzie w CZ Office Park, przy ul. Nałęczowskiej.

Firma planuje zatrudnić 50 pracowników.

- Otwarcie oddziału w Lublinie to kolejny etap naszej ekspansji i budowania silnej obecności na rynku. Ze strategicznego punktu widzenia, miasto to jest wyjątkowo atrakcyjną lokalizacją dla nowego biura firmy. Dynamiczne otoczenie biznesowe i uniwersyteckie oraz jego potencjał rynkowy tworzą doskonałe warunki do rozwoju naszych działań, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego regionu– mówi Aleksander Paciorkiewicz, Prezes Foodcom S.A.

Główna siedziba firmy zlokalizowana jest w Warszawie, gdzie zatrudnionych jest ponad 100 osób, które reprezentują ponad 20 różnych narodowości. W najbliższych miesiącach, do nowo otwartego lubelskiego biura, firma zamierza zatrudnić 50 osób.

Obecność licznych edukacyjnych instytucji i rosnąca pozycja Lublina, jako ośrodka usług dla biznesu, przyciąga wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą stać się wartościowym zasobem ludzkim dla naszej firmy. Ogłoszenia rekrutacyjne kierujemy do osób zarówno z bogatym doświadczeniem zawodowym, jak i dopiero wchodzących na rynek pracy. Poszukujemy kandydatów, którzy razem z nami będą tworzyć nowe miejsce pracy i budować procesy na miarę globalnych standardów – dodaje Aleksander Paciorkiewicz.

