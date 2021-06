Globalne centrum usług Ammega wchodzi do .KTW

Grupa Ammega uruchomi swoje pierwsze na Świecie Centrum Usług Biznesowych w .KTW I. Nowy najemca zajmie elastyczną powierzchnię biurową o powierzchni około 700 mkw. na czwartym piętrze katowickiego kompleksu należącego do firmy TDJ Estate.

– Działania Grupy Ammega ukierunkowane są na współpracę z najlepszymi specjalistami i zespołami oraz budowanie marki rozpoznawalnej i atrakcyjnej dla pracowników. Naszym celem jest wzmocnienie i zharmonizowanie wsparcia dla strategicznych obszarów grupy oraz zapewnienie efektywnych, zintegrowanych procesów na światowym poziomie. Dlatego też zdecydowaliśmy się na lokalizacje naszej obecnej siedziby w kompleksie .KTW I oferowanym przez TDJ Estate – mówi Marcin Nowak, dyrektor zarządzający Ammega Business Services.

Globalne Centrum Usług Biznesowych Grupy Ammega w Katowicach będzie prowadzić procesy „end-to-end” dla takich kluczowych obszarów biznesowych jak: finanse, IT, HR, marketing, zarządzanie łańcuchem dostaw, ochrona środowiska, prognozowanie i ewaluacja danych produkcyjnych.

– Ammega to ważny klient dopełniający grono najemców kompleksu biurowego .KTW. Niezmiernie cieszy nas fakt, iż globalna marka obecna w ponad 150 krajach, z tradycjami i wartościami zbliżonymi do naszych, zajmie powierzchnię dostosowaną do potrzeb rozwojowych firmy – komentuje Kamil Krępa, dyrektor ds. komercjalizacji w TDJ Estate.

Biurowiec .KTW I, którego inauguracja odbyła się w czerwcu 2018 r., został wynajęty w całości. Obiekt składa się z 14 kondygnacji nadziemnych i trzykondygnacyjnego parkingu podziemnego, oferuje powierzchnię biurową oraz usługową.

Druga wieża w kompleksie .KTW zostanie oddana do użytku na początku 2022 roku, znalazła już głównego najemcę, który zajmie blisko 25 proc. powierzchni biurowej dostępnej w jej ramach.

Łącznie kompleks biurowy .KTW dostarczy na rynek ponad 62 tys. mkw.

