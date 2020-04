Globalne Centrum Usług Biznesowych Japan Tobacco International w nowej lokalizacji

Biura Globalnego Centrum Usług Biznesowych JTI zajmą aż trzy poziomy nowoczesnego kompleksu. Docelowo mają pomieścić 850 osób. Pracownicy JTI będą mieli też do dyspozycji taras na dachu budynku.

– Globalne Centrum Usług Biznesowych to kolejna strategiczna inwestycja JTI w Polsce. Obecnie rekrutujemy pracowników do Centrum i wybór Fabryki Norblina na docelową lokalizację biura był starannie przemyślany – mówi Paulo Lopes, dyrektor generalny warszawskiego Centrum. – JTI to lider wśród pracodawców w kraju i na świecie, w tym roku po raz kolejny zajęliśmy 1. miejsce w rankingu Top Employers Polska. Fabryka Norblina daje nam najwyższej jakości biuro, zaprojektowane według naszych potrzeb, i świetną lokalizację w centrum stolicy, co umacnia naszą pozycją najlepszego pracodawcy – dodaje.

Tak jak w innych inwestycjach biurowych z portfolio Grupy Capital Park, tak i tu realizowany będzie autorski koncept BIURO PLUS, według którego w każdym z projektów grupy wdrażane są indywidualne rozwiązania mające na celu wsparcie potrzeb najemców. Ich podstawą są: wysokiej jakości architektura, ekologia i zrównoważony rozwój, zieleń i jakość otoczenia, promocja sportu i aktywności fizycznej, sztuka i kultura w przestrzeniach wspólnych, szeroki wachlarz usług, jednym słowem tworzenie z miejsc pracy przyjemnych przestrzeni.

– Fabryka Norblina to miejsce szczególne. Cały czas pracujemy nad tym, aby nasz projekt nie był tylko kolejną inwestycją na mapie Warszawy – podkreśla Kinga Nowakowska, dyrektor operacyjna i członek zarządu w Grupie Capital Park. Zależy nam na stworzeniu nowoczesnej, komfortowej przestrzeni biurowej, jak również miejsca tętniącego życiem po godzinach pracy, z szeroką ofertą rozrywkową, gastronomiczną, usługową, handlową, kulturalną oraz wellness – dodaje Nowakowska.

Wśród najemców zrewitalizowanej Fabryki Norblina znajdzie się m.in. BioBazar (1.800 m kw.), butikowe kino z siedmioma salami (3.300 m kw.), foodhall z ponad 20 konceptami gastronomicznymi (3.200m kw.), Piano Bar z muzyką na żywo (408 m kw), a także liczne restauracje.