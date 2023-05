75 proc. zeszłorocznych projektów BSS w Polsce to centra związane z IT lub R&D. - Przeszliśmy ogromną zmianę: od zatrudniania osób do kserowania faktur do wysoko opłacanych specjalistów - opisuje Marcin Fabianowicz, Centrum Inwestycji PAIH.

We wrześniu 2022 r. Poland Business Harbor został rozszerzony na wszystkie kraje świata w ścieżce biznesowej, którą obsługuje PAIH.

W sektorze BSS pracuje już ponad 400 tys. osób. W ostatnim roku branża utworzyła ok. 40 tys. nowych miejsc pracy.

W 2022 r. Polska Agencja Inwestycji i Handlu sfinalizowała 71 projektów w ramach sektora nowoczesnych usług biznesowych.

75 proc. projektów sektora BSS, które weszły do Polski w 2022 r. to zaawansowane centra usług związanych z IT lub R&D.

Jeśli dążymy do tego, żeby przyciągać najbardziej zaawansowane projekty, to musimy mieć świetną edukację, która współpracuje z biznesem. To warunek podstawowy dalszego rozwoju sektora BSS - podkreśla Marcin Fabianowicz, dyrektor Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Fot. PTWP.

- Polska może się pochwalić superwykształconą kadrą. W porównaniu z innymi krajami jesteśmy społeczeństwem dość młodym i wciąż „głodnym”, co oznacza, że nam się ciągle jeszcze chce pracować - mówił podczas sesji EEC 2023 „Przyszłość sektora BPO w Polsce” Marcin Fabianowicz, dyrektor Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Te atuty przekładają się na sukcesy. W sektorze pracuje już ponad 400 tys. osób. W ostatnim roku branża utworzyła ok. 40 tys. nowych miejsc pracy.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, w ramach zachęty dla inwestorów sektora nowoczesnych usług dla biznesu, od lat prowadzi program Poland Business Harbor. We wrześniu 2022 r. został rozszerzony na wszystkie kraje świata w ścieżce biznesowej, którą obsługuje PAIH.

- Wzrosty powyżej 10 proc. rok do roku to rewelacyjne wyniki. Projektów jest coraz więcej. W zeszłym roku zamknęliśmy ich 71. Bardzo cieszy fakt, że 75 proc. z tej grupy to naprawdę nowoczesne centra, czyli związane z IT lub R&D. Warto zwrócić uwagę na to, jak ogromną zmianę przeszliśmy: od zatrudniania osób do kserowania faktur do wysoko opłacanych specjalistów - opisuje Marcin Fabianowicz.

Wśród najciekawszych inwestorów były m.in. Volvo, czy Bosch ze swoim centrum zaawansowanych usług IT, w którym do końca tego roku firma zamierza zatrudnić 1,5 tys. osób.

Przynęta dla inwestorów

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, w ramach zachęty dla inwestorów sektora nowoczesnych usług dla biznesu, od lat prowadzi program Poland Business Harbor.

- Nie tylko my jesteśmy z niego bardzo dumni. Jest też świetnie oceniany przez inwestorów. Program powstał zaledwie w kilka dni - to w polskiej administracji wyjątkowe tempo. Stało się to tuż po sfałszowaniu wyborów prezydenckich na Białorusi. Pierwotnie miał umożliwić białoruskim specjalistom IT ucieczkę przed reżimem. Jednak bardzo szybko został rozszerzony na kolejne kraje Europy Wschodniej - opisuje Marcin Fabianowicz.

Kolejne tysiące aplikacji pokazały, że na tym nie koniec. We wrześniu 2022 r. Poland Business Harbor został rozszerzony na wszystkie kraje świata w ścieżce biznesowej, którą obsługuje PAIH.

- Wydanych już zostało 66 tys. rekomendacji wizowych w ramach tego programu. To ogromny sukces i naprawdę pomaga firmom kompletować kadry - wyjaśnia Marcin Fabianowicz.

Trzeba odkryć potencjał miast satelickich

Dyrektor podkreśla, że coraz więcej ludzi z rynku pracy znika, więc sektor BSS musi rekrutować pracowników coraz lepiej wykształconych.

Jeśli dążymy do tego, żeby przyciągać najbardziej zaawansowane projekty, to musimy mieć świetną edukację, która współpracuje z biznesem. To warunek podstawowy dalszego rozwoju - podkreśla Marcin Fabianowicz, dyrektor Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Jednocześnie, jak przypomina dyrektor, do odkrycia przez branżę nowoczesnych usług biznesowych pozostał potencjał miast satelickich.

- Ośrodki, takie jak m.in. Lublin, Słupsk, czy Szczecin mają wiele atutów do wykorzystania. Jestem optymistą jeśli chodzi o rozwój tego sektora. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli mówić o milionie zatrudnionych w nim osób - przyznaje Marcin Fabianowicz, dyrektor Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl