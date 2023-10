Do grona najemców kompleksu Wadowicka 3 w Krakowie właśnie dołączyła firma AML RightSource, która zajmie niemal 4300 mkw. na trzech piętrach budynku.

Form Offices to nowoczesna marka parasolowa powołana do życia przez Partners Group i REINO Group w 2022 r. jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone i dobrze zaprojektowane biura w Polsce.

W skład Form Offices wchodzą 4 kompleksy biurowe: krakowskie Tertium, Wadowicka 3 i DOT by Form oraz wrocławskie Cu Office.

AML RightSource jest wiodącą firmą z sektora Managed Services wzbogaconą o rozwiązania technologiczne do walki z przestępstwami finansowymi dla klientów na całym świecie. AML RightSource zapewnia indywidualne rozwiązania dla instytucji finansowych, FinTechów, firm typu MSB, czy korporacji. Z połączenia wykwalifikowanych specjalistów ds. zwalczania przestępstw finansowych , najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz wiodących w branży konsultantów, AML RightSource wspiera klientów w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, monitorowaniu transakcji finansowych, wdrażaniu klientów (Know Your Customer), badaniach należytej staranności (EDD) oraz zarządzaniu ryzykiem. Wspiera również klientów w codziennych zadaniach związanych z przestrzeganiem zasad, przy ważnych projektach, a także w kluczowych zmianach. AML RightSource zatrudnia ponad 4000 pracowników na całym świecie.

Biuro AML RightSource mieści się na trzech pietrach budynku C.

- Bardzo się cieszymy, że kolejna firma dołącza do grona najemców budynku Wadowicka 3C. Finalizacja tak dużej transakcji biurowej to dla nas dodatkowy powód do dumy. Wadowicka 3 przyciąga najemców na wielu poziomach. Bezpośredni dostęp do ronda Matecznego, bliskość centrum miasta to tylko nieliczne z walorów, które decydują o wyborze kompleksu na siedzibę firmy. Jako marka Form Offices zapewniamy optymalne, atrakcyjne i elastyczne warunki najmu. Naszą ideą jest zapewnienie nie tylko wygodnych przestrzeni do pracy, ale także bogatej infrastruktury oraz oferty sportowej - mówi Agata Połeć, Asset Manager Form Offices.

Wadowicka 3 to kompleks trzech 7-piętrowych budynków biurowych. Oferuje łącznie ok. 32 tys. mkw. powierzchni biurowej z dodatkowymi usługami na parterze. Charakterystyczną cechą inwestycji, zaprojektowanej przez pracownię architektoniczną Medusa Group, jest łamana, szklana fasada budynków. Obiekt klasy A uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

