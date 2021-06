Globalworth i Nutri Mind łączą siły. Otworzą kolejne restauracje

Restauracje Meat&Eat, należące do Nutri Mind, pojawią się w biurowcach West Gate we Wrocławiu oraz Warsaw Trade Tower w Warszawie.

W warszawskim biurowcu otworzy się również nowa marka kawiarniana Nutri Mind - Cups&Mugs.

Nowe restauracje Nutri Mind w biurowcach Globalworth

Nutri Mind kontynuuje rozwój sieci swoich restauracji Meat&Eat, które pojawią się wkrótce także w biurowcach West Gate we Wrocławiu oraz Warsaw Trade Tower w Warszawie. Dodatkowo w warszawskim wieżowcu gości i użytkowników biurowca powita nowa marka w portfelu Nutri Mind, kawiarnia Cups&Mugs.

- Rozszerzenie współpracy z Nutri Mind i planowane otwarcia kolejnych lokali gastronomicznych w naszych biurowcach to przejaw biznesowej dalekowzorczności. Po otwarciu gastronomii w naszych projektach mixed-use w dalszym etapie odmrażania gospodarki spodziewamy się także powrotu pracowników do biurowców na coraz większą skalę. Będą oni oczekiwać wysokiego poziomu usług gastronomicznych w miejscu swojej pracy, na co jesteśmy przygotowani i które zapewni współpraca z Nutri Mind - mówi Weronika Maria Kuna, Leasing Manager w Globalworth Poland.

W należącym do Globalworth katowickim Supersamie działa Charlie Food&Friends.

- Obsługa klientów biznesowych to nasz żywioł, ale też od dwunastu lat świadoma specjalizacja. Stawiamy na jakość i nowoczesność, aby spełniać i przekraczać oczekiwania tego najbardziej wymagającego sektora klientów. To dlatego równie ważna jest dla nas kanapka na codzienne śniadanie, jak i wielki bankiet czy piknik integracyjny. Współpraca z Globalworth, nieco opóźniona przez pandemię, to dla nas prestiż, satysfakcja i wyzwanie w jednym. Cieszymy się bardzo, że tak poważny gracz na rynku nieruchomości biurowych wybrał właśnie nas do projektów West Gate i WTT - komentuje Renata Waśniewska, dyrektor zarządzająca Grupy Nutri Mind.

Grupa NUTRI MIND dostarcza nowoczesnych rozwiązań w zakresie obsługi gastronomicznej klientów biznesowych. Firma posiada restauracje w biurowcach w Warszawie, Wrocławiu Poznaniu, prowadzi restauracje hotelowe we Wrocławiu i Katowicach, a także świadczy najwyżej jakości usługi cateringowe i eventowe przez swoją markę NUTRI Catering&Events.