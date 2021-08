Globalworth łączy siły z Inpostem. Paczkomaty przy biurowcach

InPost we współpracy z Globalworth zainstalował 11 paczkomatów przy budynkach komercyjnych i biurowych zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku oraz Katowicach. Trzy kolejne są w trakcie montażu.

To element strategii rozwoju infrastruktury miejskiej we współpracy z deweloperami i zarządcami budynków – obecnie lokalizacja paczkomatu InPost jest uwzględniana już na etapie projektowania nieruchomości.

Paczkomaty InPost znajdują się w Hali Koszyki w Warszawie, wrocławskiej Renomie, przy budynkach West Link oraz Retro Office House, katowickim Silesia Star, a także przy stołecznych biurowcach należących i zarządzanych przez Globalworth, m.in. Warsaw Trade Tower, Spektrum Tower, Warta Tower, Company House I oraz Skylight & Lumen. Maszyny InPostu zamontowane są również przy krakowskim kompleksie Podium Park, a w najbliższym czasie będą dostępne także przy biurowicach Batory I w Warszawie, A4 Business Park w Katowicach oraz w gdańskim Tryton Business House.

- Współpracujemy coraz intensywniej z deweloperami – zarówno mieszkaniowymi, jak i komercyjnymi. Zainstalowanie paczkomatu InPost na osiedlach czy przy biurowcach i parkach handlowych staje się nieodłącznym elementem planowania takiej infrastruktury miejskiej. To ważny trend, bo nie tylko zwiększa komfort klientów i pracowników, ale też wpływa na wzrost obrotów w placówkach handlowych i usługowych. Ta zależność sprawdza się praktycznie w każdym punkcie handlowym, w którym stawiamy swoje maszyny – także na stacjach benzynowych i przy sklepach. Warto pamiętać, że do Paczkomatu® codziennie przyjeżdża kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób po odbiór lub nadanie przesyłki – to duży potencjał dla poszerzenia grupy klientów – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Dzięki paczkomatom właściciele nieruchomości zapewniają swoim mieszkańcom i najemcom najkorzystniejszą i najpopularniejszą opcję odbioru zakupów. Jednocześnie przyciągają okolicznych mieszkańców do danej lokalizacji – co pozwala generować dodatkowe zyski sklepom i punktom usługowym.

- Stale podnosimy jakość i komfort użytkowania naszych nieruchomości, zarówno biurowych, jak i biurowo-handlowych, przez wzbogacanie ich usługami komplementarnymi. Paczkomaty InPost to istotny element tej strategii, bowiem jest to obecnie najpopularniejsza i najbezpieczniejsza forma dostarczania i nadawania przesyłek. Współpracę zaczynamy w naszych flagowych obiektach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Z czasem będziemy chcieli ją rozszerzać o kolejne miasta i budynki. Jestem przekonany, że nasi najemcy i okoliczni mieszkańcy docenią to udogodnienie i będą częstymi użytkownikami paczkomatów InPost – mówi Artur Apostoł, Chief Operating Officer w Globalworth Poland.