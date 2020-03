Globalworth podjął dodatkowe działania w swoich budynkach w związku z zagrożeniem koronawirusem

Jeszcze przed ogłoszeniem pierwszego, oficjalnego przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, wdrożono w budynkach bardzo rygorystyczne procedury czyszczenia i dezynfekowania powierzchni wspólnych.

Klatki schodowe, lobby, windy i ogólnodostępne toalety w naszych obiektach są codziennie dezynfekowane z użyciem certyfikowanych środków niszczących wirusy, ale bezpiecznych dla ludzi.

Serwisy sprzątające we wszystkich 22 inwestycjach Globalworth w Polsce wykonują zabiegi czyszczące i dezynfekujące nie rzadziej niż co 4 godziny. Dodatkowo, w lobby wszystkich obiektów wchodzących w skład portfolio Globalworth w Polsce, zamontowano ogólnodostępne stacje do dezynfekcji rąk zawierające płyn na bazie alkoholu. Powyższe działania obowiązują również we wszystkich inwestycjach Globalworth w Rumunii.

Jesteśmy głęboko przekonani, że każdy z nas musi podjąć działania zarówno dla własnego bezpieczeństwa, jak i otaczających go ludzi. Dlatego też jesteśmy w nieustającym kontakcie ze wszystkimi naszymi najemcami przekazując im bieżące komunikaty i niezbędne informacje - mówią przedstawiciele firmy. - Uważnie śledzimy rozwój sytuacji i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w naszych budynkach.