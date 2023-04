Globalworth, pomimo trudnych warunków rynkowych, podpisał umowy najmu o łącznej powierzchni 87,5 tys. mkw. w Polsce. Część z nich to przedłużenia.

Globalworth to inwestor, właściciel i zarządca nieruchomości biurowych i mixed-use w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pomimo trudnych warunków rynkowych firma podpisała umowy najmu o łącznej powierzchni 87,5 tys. mkw. w Polsce.

Strategia i kompleksowe usługi firmy Globalworth stawia na budowanie zaufanie najemców.

- Ubiegły rok był jednym z najtrudniejszych, nie tylko dla naszej branży, ale to dało dodatkowy cel, aby zakończyć go z bardzo dobrymi wynikami, mimo niesprzyjających warunków. Tym bardziej odczuwamy ogromną satysfakcję, że podołaliśmy wyzwaniom. To rezultat ciężkiej pracy naszych asset i leasing managerów, inżynierów, prawników, zarządców i wszystkich pozostałych zespołów Globalworth Poland, a także efekt wyjątkowej oferty naszych nieruchomości, w której znajdziemy obiekty wyróżniające się centralnymi lokalizacjami, doskonałym dostępem do komunikacji publicznej oraz powierzchniami o wysokim standardzie, które dzięki ciągłym modernizacjom czy remontom z powodzeniem rywalizują z najnowszymi przedsięwzięciami deweloperskimi. - mówi Artur Apostoł, Managing Director - Real Estate Operations Poland w Globalworth.

Nie bez wpływu pozostawała również najwyższa jakość naszych usług około-budynkowych świadczonych w dużej mierze bezpośrednio przez Globalworth i aktywna postawa wobec najemców, którym oferowaliśmy elastyczne rozwiązania dostosowane do obecnych wyzwań rynkowych. Jesteśmy nie tylko właścicielem, ale i zarządcą wszystkich naszych obiektów, mogliśmy być jeszcze bliżej najemców, a co najważniejsze szybko i skutecznie reagować na ich potrzeby - mówi Artur Apostoł, Managing Director - Real Estate Operations Poland w Globalworth.

Globalworth wynajął blisko 90 000 mkw. w 2022 roku. Fot. mat. pras.

Globalworth jest długoterminowym partnerem dla swoich najemców. Świadczą o tym nie tylko nowe umowy najmu, znaczące inwestycje w przybudowy, modernizacje czy remonty obiektów, ale także przedłużone kontrakty podpisywane przez najemców ponownie wybierających ofertę Globalworth.

Wśród firm, które w 2022 roku podjęły decyzję o kontynuacji współpracy z Globalworth w Polsce, znalazły się m.in. Haitong Group (1 200 mkw.) i ASB Poland (1 900 mkw.) w kompleksie Skylight & Lumen w Warszawie oraz EcoVadis (1 900 mkw.) w warszawskim Spektrum Tower.

Z kolei z nowych umów podpisanych w 2022 roku warto wymienić m.in. kontrakty z Deloitte (1 300 mkw. we wrocławskiej Renomie), Westrock (800 mkw. w Quattro Business Park w Krakowie), czy Kakadu Zoo (1 600 mkw. w Warsaw Trade Tower).

