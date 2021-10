Globalworth podsumowuje kampanię Office Renaissance

W lipcu Globalworth rozpoczął międzynarodową kampanię OFFICE RENAISSANCE by dodatkowo wesprzeć powrót swoich najemców do biur.

Wracających do 22 biurowców w Polsce pracowników przywitały niezwykłe grafiki, które w kreatywny sposób nawiązują do dzieł najwybitniejszych twórców epoki odrodzenia.

W ramach tej kampanii Globalworth w Polsce we współpracy z Radiem TOK FM stworzyli internetową sekcję „Witaj w biurze” dostępną w serwisie TOKFM.pl.

Sekcja „Witaj w biurze” w każdym miesiącu wzbogacana była redakcyjnymi felietonami. Efektem wspólnych działań jest 15 felietonów, a także 3 podcasty nagrane z ekspertami Globalworth, które poruszają rozmaite zagadnienia związane z szeroko rozumianym życiem biurowym w czasie pandemii Covid-19.

W tworzeniu materiałów uczestniczyli m.in. redaktorzy Radia TOK FM, eksperci rynku biurowego z Globalworth oraz psychologowie. Słuchacze mogli się dowiedzieć m.in. jak poprawić swoją motywację w pracy, jakie mogą być konsekwencje samotności przy pracy zdalnej, co sprzyja kreatywności, a co ją blokuje, czy praca w dresie jest dobra, jakie biurowe rytuały pomagają w lepszej produktywności, jak budować dobre relacje w zespole pracując zdalnie czy jak pandemia wpłynęła na nasze zdrowie psychiczne.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Ostatnie miesiące pokazały, że za pracą z biura tęsknili nie tylko pracodawcy, ale również ich pracownicy. Dzięki opanowanej sytuacji pandemicznej w Polsce, latem mogliśmy obserwować wzmożone przygotowania do powrotów najemców do biurowców Globalworth. Ich decyzje wspierało wspólne z naszym przekonanie, że zdrowie i bezpieczne środowisko biurowe zwiększa produktywność, kreatywność i innowacyjność, a także sprzyja relacjom i kulturze korporacyjnej. Chcieliśmy pomóc w tym procesie, dlatego przygotowaliśmy oryginalną kampanię, która była naszą wiadomością powitalną skierowaną do całej społeczności biurowej. Bogaty zbiór felietonów i podcastów, stworzony we współpracy z Radiem TOK FM, dostarczył cenną wiedzę na temat tego, jak funkcjonować w obecnej rzeczywistości, a także dlaczego biurowe środowisko jest tak ważne dla naszego zdrowia i produktywności - mówi Paweł Słupski, Senior PR & Manager w Globalworth Poland