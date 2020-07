Globalworth podsumowuje pierwsze półrocze

Blisko 50 tys. mkw. wynajętej powierzchni w budynkach Globalworth w Polsce to nowe umowy, przedłużenia istniejących kontraktów oraz zwiększenia wynajmowanej powierzchni przez najemców. Na uwagę zasługuje bardzo dobry wynik wynajmu w II kwartale roku (28 500 mkw.), w okresie szczególnie naznaczonym przez pandemię koronawirusa.

Wśród firm, które zdecydowały się kontynuować współpracę z Globalworth w Polsce, znajdziemy między innymi: DXC - jednego z największych dostawców kompleksowych usług IT (przedłużenie umowy najmu we wrocławskiej Renomie) czy Rockwell Automation - globalnego dostawcę rozwiązań dla branży (zwiększenie wynajmowanej powierzchni w A4 Business Park w Katowicach)

- Jesteśmy dumni, że Globalworth może pochwalić się szerokim portfolio lojalnych najemców, którzy przedłużają umowy najmu lub zwiększają wynajmowaną powierzchnię, chcąc nadal z nami współpracować, zwłaszcza w tych niełatwych czasach. Cenimy sobie solidne relacje z naszymi partnerami biznesowymi i jesteśmy przekonani, że wspólnie wypracujemy rozwiązania, które ograniczą negatywny wpływ pandemii. Właśnie dlatego nasi asset managerowie, eksperci ds. wynajmu i zarządcy budynków oferują rozwiązania odpowiadające obecnym potrzebom najemców, ponieważ firmy chcą zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom w budynkach i w najmowanych przestrzeniach biurowych - mówi Artur Apostoł, Chief Operating Officer w Globalworth Poland.

Stabilizująca się sytuacja związana z COVID-19 w Polsce, skłania coraz większą liczbę najemców do wzmożonych powrotów swoich pracowników do biur. Globalworth ochronę zdrowia najemców i użytkowników budynków traktuje jako najwyższy priorytet. Dzięki temu wszystkie budynki Globalworth w Polsce były i są bezpieczne oraz gotowe na powroty do pracy na większą skalę.

- Obserwujemy wzmożony powrót pracowników najemców do naszych 22 budynków w Polsce. Szacujemy, że średnio 40 proc. użytkowników wróciło już do biur. Są budynki, w których wskaźnik zajętości wynosi ponad 70 proc. Wiele firm potrzebuje czasu na dostosowanie warunków pracy dla swoich pracowników w najmowanych przestrzeniach biurowych - mówi Artur Apostoł.

W budynkach Globalworth jeszcze przed ogłoszeniem stanu pandemii COVID-19 w Polsce, wdrożone zostały bardzo rygorystyczne procedury czyszczenia i dezynfekowania powierzchni wspólnych. Recepcje, klatki schodowe, lobby, windy i ogólnodostępne toalety są codziennie dezynfekowane z użyciem certyfikowanych środków niszczących wirusy, ale bezpiecznych dla ludzi. Serwisy sprzątające we wszystkich obiektach Globalworth wykonują zabiegi czyszczące i dezynfekujące nie rzadziej niż co 4 godziny. Dodatkowo, w lobby wszystkich obiektów umieszczone zostały ogólnodostępne stacje do dezynfekcji rąk zawierające płyn na bazie alkoholu, osłony lub taśmy na recepcjach oraz linie i oznakowania bezpiecznej odległości pomagające w zachowaniu dystansu.