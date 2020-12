Globalworth przejmuje zarządzanie Warsaw Trade Tower

WTT to kolejna nieruchomość Globalworth, która została objęta modelem zarządzania właścicielskiego stanowiącym ważny element strategii Globalworth. Już ponad 560 tys. mkw. w nieruchomościach w polskim portfolio spółki zarządzanych jest przez property managerów z Globalworth.

- Przejęcie zarządzania Warsaw Trade Tower to jeden z elementów przyspieszenia realizacji kolejnych etapów podniesienia standardu tego budynku. Po gruntownej renowacji głównego lobby, również kolejne powierzchnie wspólne zostaną zmodernizowane. Planujemy takie ulepszenia techniczne i funkcjonalne, które uplasują WTT na pozycji lidera wyścigu o nowoczesną przestrzeń do pracy. Od momentu nabycia WTT w II kwartale 2019 roku wydaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych na jego modernizację, a to tylko część planowanych prac związanych z tym biurowcem - mówi Artur Apostoł, COO Globalworth Poland.

- Poprzez nasze działania ten biurowy symbol Warszawy zaprezentowany zostanie w zupełnie nowej odsłonie, która pozwoli na utrzymanie wysokiej pozycji na liście flagowych nieruchomości biurowych stolicy. Jestem również przekonany, że jako właściciel i gospodarz WTT będziemy mogli jeszcze lepiej zadbać o potrzeby najemców, zwłaszcza w obecnych, niełatwych przecież czasach naznaczonych pandemią koronawirusa - mówi Maciej Kamiński, Head of Property & Facility Management w Globalworth Poland.

Warsaw Trade Tower to 42-piętrowa wieża biurowa zlokalizowana na warszawskiej Woli i jeden z najwyższych wieżowców w stolicy. W kwietniu ubiegłego roku nieruchomość uzupełniła portfolio Globalworth - czołowego inwestora biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Budynek oferuje ponad 45 000 mkw. powierzchni biurowej, oddając do dyspozycji najemców również atrakcyjne przestrzenie wspólne, które w większości zostały zmodernizowane.

W Warsaw Trade Tower swoją siedzibę ma firma ubezpieczeniowa AXA, a także takie firmy jak m.in. American Express, Avanssur, Leroy-Merlin i Mattel. Najemcy mają do dyspozycji ponad 400 miejsc parkingowych. Budynek położony jest przy ulicy Chłodnej, w pobliżu skrzyżowania ulicy Towarowej i alei Solidarności oraz stacji drugiej linii metra – Rondo Daszyńskiego.